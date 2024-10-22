人類平均一生排便量有幾多？研究揭真實數字超驚人！網民：恐怖

每個人排便的頻率和排便量都有異，但不知大家又有沒有想過一生人平均的排便量有多少呢？最近有日本綜藝就在節目中揭曉研究得出的平均數字，引起網民熱議。



（節目截圖）

大小二便是日常生活中無法避免的一部分，不知大家平常有特別留意自己排泄物的分量嗎？日本綜藝《月曜から夜ふかし》不時都會分享一些有趣的冷知識，日前節目就講及「平均人類一生排便量」。主持村上覺得，一生人大便量應該可以 達到一噸。不過另一位主持人松子就認爲每日吃進身體裡的東西不止500克，但在體内除去水份後，一天拉出來的屎應該有500克。若按這個邏輯估算，兩天就會累積一公斤大便，一年内就已經有約130公斤。

接著松子講到10年就會一噸，如果活到80歲，一生人應該就有100噸左右。雖然松子計錯數，但其實他的推理非常準確。節目組揭曉答案指，據美國的加州大學聖地牙哥分校的醫學教授Kim Barrett表示，成年人的一日平均排便量是400至500克，一年排便量可達142公斤，以日本人平均壽命84歲來計算，平均一生排便量有11,928公斤、約12噸。

以日本人平均壽命84歲來計算，人類平均一生排便量有11,928公斤、約12噸（Nam Anh /Unsplash）

若將人一生的平均排便量形象化，12噸就相當於兩隻非洲象的重量。節目播出後有網民就表示調查數據令他很在意，想親自驗證一下到底一天的大便量是否真的有400至500克，但要收集大便來稱重也需要一點勇氣。不知這位網民未來會不會也發表自己的一份研究結果呢......