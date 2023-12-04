連登仔分享交友App溝女技巧被批扮情聖　網列三個港男溝到女特徵

不少人如果在現實中認識不了異性，都會下載交友軟件尋找男女朋友，然而交友軟件上又有不少只追求肉體關係的「玩家」，但也有不少用戶未必能順利透過聊天引起對方的興趣，而最近就有位港男分享了自己「溝女」的經驗及見解，引起大量網民留言。



近日有位網友在社交平台連登以「我作為一個普通男實測左係香港玩交友app 半個月，有以下呢啲總結」爲題，分享自己在免費匿名交友軟件的「溝女」經驗，表示自己是普通大學生，不論外形及經濟實力都十分普通，更形容自己「數值五角形都好平均既人」。但PO主表示要溝到女不是很難，只要不「Chur」、建立一個舒服的節奏、不要一來就查家宅，「要透過不同話題引導對方去講自己既野」，表示做好這幾件事就已經好過99%男性用戶。

《堅離地愛堅離地》劇照

PO主將交友app上的女性分爲幾種類型，「一啲係讀書乖乖女，一啲係mk 妹，一啲就係毒L」，至於要在網上聊多久才約見面就視乎該女性的類型，「我第一條約既女係mk 妹，唔駛幾日就約左海洋公園玩」、「第二條就典型乖乖女，通常傾夠兩個禮拜先好約，但唔好第一次就約夜晚」。

要營造自己暖男形象

PO主表示在見面時最重要就是氣氛、談吐正常，最好不經意洩露自己的特點，更營造自己暖男的形象，「佢熱就帶佢行水族館，凍就拎件褸出來，最後夜晚比機會大家講心事，就基本上條女會對你有好感。」

PO主表示約會結束後，對方通常都會越來越頻繁的找他，但其實樓主無心拍拖，所以一般約會完就不會有下文，「我就係因為隔一兩日先覆，佢就好似愈尼愈沉」，更大膽下結論「食最多女果啲永遠都唔係靚仔，而係望落去順眼而且識講大話既仔」。

《無法抗拒的他》劇照

網民斥自大

貼文一出後引起不少網民留言，大部分網民都不認同樓主的經驗及看法，大批樓主「隔住啲字都睇得出你份人自大，靠玩弄人感情嚟拎優越感」，表示其實港男「溝唔到女」最主要原因是只會取悅女性，而不是吸引女性，「老實講apps只係一個媒介，係溝到女既係邊都可以媾到，香港男人成日溝唔到女既原因係將d女捧得太高，失去左自我價值」。

同時也有不少網民反駁樓主結論，表示靚仔的優勢比普通男性大得多，「樓主肯定未見過啲女對住靚仔可以有幾主動」、「樓豬比人玩緊仲長篇大論扮情聖」、「基本上大部分女人都係中意靚仔，就算嗰個靚仔唔係佢嗰type都會想食，仲會好主動撩人，真係得男人先唔知靚仔既價值有幾高」，而樓主其後也有在留言解釋，「靚仔係有優勢，但9成人都唔係靚仔，咁呢9成人應該點樣提升吸引力去溝女呢」。

《鬼同你OT》劇照

網民列「溝到女」三特質

有網民列三點港男「溝到女」的特質。「第一，識睇面色，呢個係與生俱來，從對方既表面特徵而察覺對方既情感，知道自己應該做咩行動。第二，識得自己做機會比自己，簡單啲講即係得閒會睇下片學結他、學魔術，而唔係打機。 第三就係識得講大話，人同人就好似enzyme 同 substrate 既關係，唔係咁易夾到，但有好多野可以扮出嚟，你明知條女中意聽古典既就緊係做多啲research拎多啲話題，順便增廣見聞。」