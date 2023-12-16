絲襪為何要攝卡紙？除了防皺還有這功效、廠商教一方法輕鬆移除！

絲襪是女生衣櫃中不可或缺的衣物之一，特別對上班族及學生來說更是如此。不過大家買絲襪時會發現裏面經常放著一張卡紙撐開，很難取出。到底它有甚麼用途呢？日前有日媒就訪問當地一家衣物廠商揭秘，還教大家一個方法可以輕鬆移除卡紙！



日本「J-CASTニュース」報導指最近有網民於社交平台X（舊名Twitter）上發貼文指因為很容易勾線，呼籲製造商應停止在全新的絲襪中放卡紙，引起大量網友認同。日前「J-CASTニュース」就訪問大阪一間主要生產內衣和絲襪等貼身衣物的紡織產品製造商「ゲンゼ」，問到在絲襪裏面放卡紙的原因。

負責人表示，新的絲襪和襪褲包裝中一般都帶有卡紙撐開，若不取出卡紙就無法穿著，但兩者需要放卡紙的原因是不同的。以絲襪襪套來說，產品分為很多種色調，為了讓客人能夠更清楚辨認出穿著時的差異，才會擺放卡紙撐開布料。而且為了讓重複購買的客戶能輕易判斷穿著之前的顏色，包裝時會將一半的布料繞在卡紙上、將兩層重疊

至於較厚實的襪褲等產品，放卡紙是為了讓包裝狀態看起來更整潔，並且減少皺摺問題。大部分情況下都只是將布料纏繞在卡紙上，而不是插入襪褲裏面。對網上有很多人認為不需要卡紙的聲音，負責人就反駁指認為卡紙是必要的。雖然對於經常購買絲襪、知道適合自己的顏色的人來說可能不需要，但考慮到不經常買絲襪的人則會很有幫助。

不過負責人亦表示近年他們也推出了不使用卡紙，直接將絲襪捲後包裝的環保包裝方式。根據銷售渠道和產品進行適當的調整。負責人接著介紹取出絲襪卡紙的適當方法，將搭配應將內部的卡紙折成「U形」，輕力取出。又提到若手部乾燥、指甲有裂痕不平整或做了美甲會容易導致勾線，因此建議戴上薄手套來取出卡紙，以減少穿孔的擔憂。

負責人亦講到穿絲襪時應避免使用指甲，並應取下手錶和戒指等首飾。指穿絲襪的正確方法應將絲襪捲起先把腳尖完全穿入，再用左右手拇指控制避免產生皺摺，左右交替慢慢向上拉伸至膝蓋、大腿，確認完全貼合胯下後才往上拉至包裹臀部和腹部。