遊日注意！旅客逼爆車廂惹不滿　京都巴士即日起禁帶大型行李上車

到日本旅行時除了租車自駕，亦有不少人會選擇乘搭公共交通工具。京都年中很多遊客到訪，特別是今年很多外國遊客湧入「報復式」旅行。大量旅客帶著行李乘搭巴士引起當地民眾不滿，日前京都巴士就開始貼上標誌，「禁止攜帶大型行李上巴士！」。



日媒日前報導指，由於大量外國遊客湧入導致巴士十分擁擠，京都市已在大部分巴士車頭貼上標示，要求乘客不要攜帶行李箱等大型行李上車。標示上以英文、日語和中文寫到，「請勿攜帶大件行李乘坐巴士」。

京都市巴士貼中英日文標示警告禁止攜帶大型行李上巴士（圖自X）

J-Castニュース向京都市交通局交通科查詢時，負責人表示從11月28日到12月4日，不包括小型車輛的約800輛市巴士中有90%以上都已貼上標示。「若5個外國人上車並攜帶5個行李箱，就會造成車上擁擠」，另其他乘客可能無法上車，又有或者被他們的行李箱撞到。以往他們亦收到不少因為行李太多而無法上車的投訴，在旅遊業恢復後問題更是嚴重，更出現不少不禮貌的情況。

因此當局引入禁止攜帶大型行李的標示，並建議旅客轉搭地下鐵。亦提倡「空手觀光」，在京都站設置了行李寄存，將行李運送到住宿處的服務。行李寄存費用為1,000日圓（大約港幣53元），運送到酒店的費用則為1,300日圓（大約港幣69元）。

據京都市交通局交通科的資訊，現時市內約800輛巴士中只有約40%設有行李架。有市民受訪時就表示雖然觀光客的確令巴士十分擁擠，但也能理解他們。因為巴士班次密、比較方便，但小型車輛很多，認為應在繁忙的路線引入大型車輛，並設立行李寄存區緩解問題。

有日本網民將標示的照片上載到社交平台上後引起熱論，當中有網民不滿外國旅客霸佔巴士的空間，提議應向帶大型行李上車的人收取附加料金。若大家未來到京都旅行，或許改搭的士、地鐵會比較好，亦可以活用行李寄存的「空手觀光」服務，輕鬆旅遊啊！