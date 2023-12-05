日本鎌倉松鼠為患闖市區搞破壞　竟來自這地區！政府急撥款滅鼠

日本鎌倉松鼠為患｜松鼠蓬鬆的尾巴和水汪汪的眼睛非常可愛，受人歡迎。日本法例容許人們在家中飼養松鼠做寵物，但有日本傳媒報導，鎌倉市內有松鼠為患，捕獲的松鼠數量最近直逼歷史最高紀錄，市政府急忙提案撥款驅除。



松鼠數量大增籲遊客勿餵飼

日本每日新聞報導指，神奈川鎌倉市內捕獲的「タイワンリス」松鼠，截至11月尾數字已經直逼5年前創下的過去最高紀錄。市政府提出相關撥款以進行驅除工作，亦呼籲遊客注意不應餵飼松鼠，避免牠們的數量進一步增加。

日本鎌倉松鼠為患竟是「台灣松鼠」

被日本當局歸為對生態系、 農林水產業等造成危害特定外來生物的「タイワンリス」松鼠，名稱直譯其實是「台灣松鼠」。牠們原本生活在台灣等地，作為寵物引進日本後野生化，大部分居住在三浦半島。牠們的體長約為30至50厘米，背部混合黑色和黃土色，腹部則呈灰褐色或紅褐色。雖然外表可愛，但被指對生態系統造成破壞並對損害農作物，因此現時根據外來生物法已禁止進口、飼養和轉讓等，並成為驅除對象。

鎌倉市在2000年起進行搜捕工作，當時捕獲數量為69隻，之後逐漸增加，到了2018年度達到1571隻的最高紀錄。之後幾年每年捕獲數量約1000隻左右，但今年度截至11月底，捕獲數量已達1553隻，逼近2018年紀錄。與三浦半島鄰近的地區相比，鎌倉市的捕獲數量被相關人士形容為「異常」，市政府已在各處公告板上貼出記錄受害事件的海報。

松鼠大軍進市區覓食

至於松鼠數量增加的原因，鎌倉市環保科負責人表示今年夏季酷熱，可能是松鼠吃的山堅果採集困難，所以牠們開始出現在市區。不過附近地區卻沒有出現同樣現象，令他感到很困惑。鎌倉市居民花園裡的果實被吃掉，電線被松鼠咬壞。當局免費向居民借用了約200個籠子捕捉松鼠，捕獲的松鼠被承包商以每隻 6,270 日圓（大約港幣333元）的價格宰殺。

由於捕獲量急速增加，驅除用的委託費用開始不足，因此該市將在6日召開的市議會例會上提出增加700萬日元（大約港幣37萬元）的相關補充預算法案； 若通過將創下1860萬日圓（大約港幣98.9萬元）預算的歷史新高。松鼠在神社和寺廟等旅遊景點很受歡迎，不過當地市民正飽受困擾和損失，所以大家如果看到牠們千萬不要餵飼啊！