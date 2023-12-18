LEGO玩家神還原100個AV場景　連睪丸都整到！創作人:靈感來自她

LEGO一向是老少咸宜的玩具，除了是小朋友的天堂，都是大朋友發揮創意的小宇宙。近日網上瘋傳由LEGO拼砌成的AV作品，場景、動作、情節，通通都為人熟悉，《開罐》訪問了創作這些AV場景的台灣LEGO玩家分享他將AV場景由零變有的經過。



在FB開設專頁「樂高深夜劇場」的版主「深夜小峰」跟《開罐》表示，他４年前已開始砌AV LEGO，現在有2.8萬的粉絲，多年來共創作了一百多個「作品」，當中出現過眾多AV場景，包括：飛機上、監獄、健身室，更有無人不曉的室內游泳池。他指自己正職其實是電子業工廠裡工作，一次跟朋友分享外國的LEGO玩家都有做成人導向的AV作品，他覺得很有趣， 自此便開始創作AV LEGO。

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深夜小峰大爆，他參考得最多的AV女優是楪可憐（楪カレンKaren Yuzuriha）的作品，「其實就是喜歡看她的演出，應該是她在劇中的角色表現。」他更是貼心得在大多數的帖子底下寫下AV番號。

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他指每件作品都起碼要製作40至50分鐘，視乎成品的大小，有些較大的佈景更需時80至90分鐘。拼砌LEGO是他業餘的興趣，所以都是他一個人在家中完成。因為成人場景中，人都是呈現彎曲且傾斜的狀態，所以他需要用到雙面透明膠固定LEGO人。而LEGO公仔的性器官都則模仿國外玩家的做法，零件更是仔細得分成陰莖和睪丸等部分，極為真實。

拼砌AV場面的LEGO作品對他而言，比起粉絲數量，他更享受於用創作帶來歡樂。他亦樂於與觀眾互動，他更稱有不少作品都是粉絲推薦給他的作品。不少網民都在帖子下留言：「甚麼時候要做同志系列？」、「沒有什麼是深夜樂高做不出來的，只有深夜樂高不想做的」、「好喜歡看這系列，藝術來自於生活」、「放圖又給號，你的心真好」。

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圖片授權：樂高深夜劇場