哪種關係最容易淪為炮友？兩性專家點名兩類人：等到發現為時已晚

現代人性觀念較為開放，可能會有炮友，而炮友又稱性夥伴、床伴，是指無戀愛、婚姻或性交易關係，但有合意性關係的朋友，其目的主要為雙方解決性慾。兩性專家欣西亞就指出，有兩種人最容易發展出此關係，一是交往後分手的情侶，二是友達以上但戀人未滿的男女。欣西亞強調，「人不能沒有朋友，而每位朋友的功能也不盡相同。」



炮友一詞在20世紀後出現，找尋炮友的過程可稱為「約炮」，與性交易不同之處在於此行為不涉及金錢或其它對價關係，雙方皆僅欲從對方身上得到性的滿足。

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兩性專家欣西亞在臉書粉專表示，炮友指的是非戀愛或婚姻關係，卻有性行為的朋友，雖然有肉體接觸，卻不一定尋求穩定發展的男女。在這充滿男歡女愛又五光十色的社會裡，對於某些人來說，身旁有幾個炮友不稀奇。然而，有些人並非一開始就立志當炮友的，他們似乎是在莫名其妙下的情況下變成這種身分，等到發現才為時已晚。在這充滿男歡女愛又五光十色的社會裡，對於某些人來說，身旁有幾個炮友不稀奇。然而，有些人並非一開始就立志當炮友的，他們似乎是在莫名其妙下的情況下變成這種身分，等到發現才為時已晚。

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欣西亞點出，有兩類人最容易衍生出此關係，一是交往後分手的情侶，由前男女朋友變成炮友，除非當初是床事沒喬好而分手，否則容易指數不但五顆星還名列前茅。因為對彼此肉體充滿熟悉感，又有著深厚的感情做基礎，即使已經分手，但「房事上的默契」依舊存在，上述條件跟新對象也沒辦法短時間就培養出來，因此，分手後的情侶相當容易變成炮友。

二是「友達以上，戀人未滿」的男女，且女性比例會多於男性。欣西亞直指，這類人情侶間肉體該有的進度從沒少過，但就是缺乏一對一的承諾，像是「他送妳回家，結果還貼心地把妳送上床」、「他邀妳吃飯，接下來連同也對妳吃乾抹淨」以及「他牽妳的手，另一支還不安分地伸進去，他每次看到妳都血脈噴張好衝動，最後也絕對用衝洞劃下一個完美ending」，也就是曖昧到最後，沒變成女友，反而成了炮友。

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欣西亞強調，若彼此有需求，確實可用彼此的體溫來溫暖對方。不過，重點是兩人之間要有共識，並且清楚明白被歸類於什麼類別，「人不能沒有朋友，每位朋友的功能也不盡相同。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：哪種關係容易變成炮友？兩性專家點名「2類人」：等到發現為時已晚】