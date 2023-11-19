性愛那些事｜兩性專家揭女人5個床上禁忌　私授一招避免嗌錯名

性愛是情侶之間調劑身心靈、增進感情的潤滑劑。不過，在滾床時也有許多地方需注意，兩性專家欣西亞列出5點女性在床上的禁忌，而男網友一看便產生共鳴，大讚「說的太貼切中肯了」、「您真內行！ 」



欣西亞在臉書粉專發文分享「女人5大床上禁忌」：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

一、在床上太過主動或被動

「打不還手，罵不回口」是一種國民禮儀，但如果在滾床單也如法炮製，那就不是禮貌，而是直接榮登死魚一條。對於男人的親吻和愛撫，前者必須回口，採取深吻、淺嘗或喇舌，讓彼此在嘴裡有互動跟糾纏，不是他一根舌頭演獨角戲，否則口腔再溫熱，依舊會寂寞空虛覺得冷。

她形容，後者不但要還手，更要「口手並用」，另類的拳腳相向會更激情，用銷魂的叫床聲取代「請、謝謝、對不起」才是床上禮儀最高指導原則。然而，欣西亞提醒，太過主動也可能嚇到對方，男人畢竟是性喜狩獵的雄性動物，把自己扒光連帶猴急解開他的褲襠，要處理的恐怕是滿臉驚恐的男人和嚇到龜縮的下面。

二、叫床聲過於造作

聲音能助性沒錯，但少了不夠激情，多了則流於造作，如何叫得恰如其分也是門技巧。

她分享，「我聽過女生全程用高八度在那邊伊伊伊個沒完，彷彿當自己是AV女優，還差點把「也咩爹」也叫出來，實在令人倒陽」。友人Michael說，「男人很奇怪，日本A片幾乎都是這麼演，你們還不是看得很爽？」我反駁。

「對！就是因為它是『演的』， 女人還去學就是『演很大』，我們希望妳們是發自內心、由衷的叫，否則啪得既不實在，也不誠懇」他分析。哇咧！原來做愛有時候跟做人一樣複雜。

【相關圖輯】處男初戀做愛嫌女友私處太黑：因性事太多嗎? 醫生揭3大暗黑真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

三、口愛技巧差卻又愛給

天底下幾乎沒有男人不喜歡口愛，因此有些女人覺得我願意用嘴為你服務算你走運，所以沒幾下就迫不及待蕭兒對準口，問題在於不是每個人都擅長這項功夫，咬緊牙關或不慎讓牙齒刮到對方都是NG。如果發現口中的Bruce Banner遲遲沒變身成為變形俠醫，樓上的人時不時發出「噢！」、「啊！」痛苦的呻吟和不斷後退龜縮，請速速讓他抽離你精心製作的虎頭鍘。

四、性奮時叫錯名字

這個不只女人，男人也要防範。小宇宙爆炸時大家都是渾然忘我，加腦袋一片空白。欣西亞提醒，切記，可以不曉得自己身在何處，但千萬不能叫錯床上夥伴的姓名，這行為不但不好，NG也不能重來；若同時在跟好幾個人約會，激情時不妨用「啊好大」跟「哇好滿」來代替名字，保證不會出錯，男人還會更加賣力。

【相關圖輯】戴安全套都會「戴錯」？三個步驟教你如何正確戴套 搞錯恐生性病（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

五、起了頭卻不讓他跑完全程

「要嘛做要嘛就不做，開了頭又來半套對男人來說感覺很差」。欣西亞描述，有時候花好月圓，女人受到氣氛使然，意亂情迷忍不住給對方一個此路可通的free pass，也許心中盤算只要讓他上幾壘就好，但對於男人來說，「無法跑完全程」還蠻掃「性」的，不管用什麼方法都好，但突然抽手徒留一根挺立的弟弟空遺憾，你走得輕鬆，但人家已經內傷。

最後她喊話，兩性重視互相尊重，如果深怕自己出錯，用同理心對待另一半準不會出事，祝福大家在床上都是專業敬業的好夥伴，一鏡到底博得滿堂彩。文章一出，也掀起一票男網友共鳴，「說的太貼切中肯了」、「您真內行！ 」、「欣西亞上輩子一定是男生，那麼了解男生內心的感覺」、「身為男性這敘訴是真的」。

延伸閱讀：

高鐵選址哪站最失敗？ 通勤族點名「最爛2站」：鳥不生蛋

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】