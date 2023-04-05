的士冷知識｜遠距離一眼分辨4/5座的士　看車頭綠牌非唯一方法！

有時出入想快想方便，只要走在路上招一招手，的士便會停在你面前並帶你前往想去的地方。不過香港的士有分為4座和5座，然而每輛的士在遠距離看起來也差不多，分辨人數的車頭車尾綠色牌又在近距離才可看到，那又有沒有其他方法可以分辨呢？以下就有一招的士冷知識，遠距離一樣分得到！



《降魔的》劇照

有時搭的士乘車人數為5位時，只可等待5座的士，焦急的心情又不想錯過每一輛的士，自然看到的士就想伸手攔截，但又不想在截車時錯手截錯4座的士，這時只可依靠的士車頭車尾的綠色牌子分辨的士種類。不過其實該牌子細小，在遠距離未必可以看到，其實另有一招，在遠距離也可以分辨的士種類！

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在截車時，很多人都會觀察的士車頂的Taxi燈有沒有亮起，其實車頂燈除了用作觀察的士是否正在「冚旗中」，也可以用作分辨的士是4座或5座的士！4座的士的車頂燈的”TAXI”字樣為紅色空心；而5座的士的”TAXI”字樣為紅色實心。除此之外，4座的士的車頂燈箱也較5座的士為寬闊和大，因此只要觀察的士的車頂，其實不難分辨的士種類。

4座車頂燈的”TAXI”字樣為紅色空心（資料圖片）

5座車頂燈的”TAXI”字樣為紅色實心（Unsplash@jsensarma）

除此之外，4座的士的車頂燈箱也較5座的士為寬闊和大（Unsplash@kcky22）

不過現時香港主流為4座位豐田Comfort的士，而5座位的豐田Comfort 全是2008年前出產的「老爺車」，也漸漸開始因車體老舊而退役淘汰，因此在市面已經「買少見少」，能遇到的機率不高。只不過未，去年年底星群新引入兩輛日產混合動力Serena e-POWER無障礙的士，更標榜為「香港史上最豪華五座位的士」，在試驗完畢後，計劃會再添購100輛。

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