台網紅遭日本名牌酒店羞辱對待　轟６宗罪職員掟椅：明顯歧視華人

去旅行前安排好行程、酒店、交通，好讓旅程一切順利。但不怕一萬，只怕萬一，並非人人都可以有一趟完美的旅程。近日，一位台灣YouTuber一家八口去日本旅行時，遭酒店態度惡劣的待遇，直指「遭頂級飯店羞辱」，更怒斥該酒店是日本『最爛飯店』。



近日，一位台灣YouTuber Zoebitalk肉比頭在網上發佈一段「日本『最爛飯店』真實過程全記錄」的影片，肉依稱這趟旅程是一家八口同行，早就經booking.com訂了一間於北海道的4星級溫泉酒店「阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店花悠香」，其中2間4人房予8人住。怎料，到達酒店辦理入住手續後，酒店職員忽然指他們的訂單資料是「3+1」（3人加1人入住）而非「4+4」，但訂單上顯示2間房間的價錢依然相同。阿翔就指「三個人住四人房是3萬8，一個人住四人房也是3萬8」無論多少人住，房間的價錢都有支付，但酒店卻要求他們支付額外的費用方可入住8個人。

在他們都弄不清到底發生了甚麼問題的時候，酒店職員卻以強硬的態度與他們對質。肉依形容該酒店職員身穿西裝褲，手插褲袋，一邊「䟴腳」態度十分囂張。縱使他們一直以日語與職員溝通，職員依然對他們非常不耐煩「你去找booking，打電話給booking，懂我意思嗎？」

他們指在台灣酒店遇到任何問題，職員都會替客人去核對訂單資料，再一同聯絡客服。但該位日本職員只是一直保持強硬態度向他們說「你懂我意思嗎？」令他們覺得這種態度就是要讓他們「現在就付錢，不然你就滾出去」，而額外的收費更是26400日元（約$1433港元 ）。酒店職員甚至未曾嘗試跟booking.com的客服聯絡，就強調要額外收費以解決系統出錯的問題。阿翔更形容「（酒店）一直懷疑我們是小偷或者是騙子，才一直保持非常強硬的態度。」

結果，他們終於在booking.com網站上找到他們的完整訂單，顯示訂住了2間4人房，價格更是標明8位住客以及8位客人的溫泉稅，共79440日元（約$4314港元 ）。與酒店職員再次確認後，他們才放緩囂張的態度，也雙方都確認就是booking.com平台系統出現問題。當阿翔與booking.com客服溝通時，途中花費了近一小時與客服通話，他指「國際的電話費也是超貴的」。而客服當時更聲稱會為他們申請賠償50%的整體費用，而處理時間則需要24小時。期後，酒店職員發現錯怪他們後也只是敷衍致歉。

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以為事情經已告一段落，結果在客間上又發生另一波。其中一位酒店職員為他們安排房間期間，對他們的態度十分不耐煩。當他們指房間冷氣有氣味和嘈音問題時，職員極不耐煩嘶叫「知道了！OK！OK！」，更是一直用腳直接踩上床舖為他們整理。更離譜的是，為他們移動桌子的位置時，一直摔椅子，更摔了兩次。令肉依不禁怒斥「是來花錢給人家糟蹋的」，更指曾經遊歷多個國家都未曾遭到如此對待。而同行的一位80歲奶奶，都被職員的行為和態度嚇倒，躲在另一間房間的角落。肉依更指「我覺得她有點腳軟，可能是有點過度緊張」。

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他們更怒斥「日本絕對不是全部都是以客為尊的，大家不要太夢幻，大家都是人。」也因為這趟旅程是他們第一次的家族旅行，令肉依感到非常生氣。怎料，酒店的惡劣態度一直沒完沒了。因酒店的溝通錯亂，令他們房間的準備物資不足夠，而且訂單事情擾攘了近4個小時，令他們原定可享用的溫泉體驗都超過了可用時間，亦沒有得到酒店的任何賠償。直到第二天早上，他們一家八口準時8點到酒店餐廳享用自助早餐，才過幾分鐘就表示全部海鮮類的食物已經沒有了，即使肉依與餐廳職員要求幾碟海鮮以及向酒店經理投訴，也只得到了兩句「對不起」就沒有為她進一步服務。阿翔亦指「（酒店職員）有很明顯的歧視華人，跟其他人說話是日本那種營業式的笑容，跟我們就完全是一個XX樣」。

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最後，在旅行完結的數天後，他們依然沒有收到booking.com任何跟進賠償的知會，再一次主動通知並詳細講解後，客服最終決定只向他們賠償5%。而他們也是無法接受的「我可能打兩個小時的國際電話，應該都遠遠超過它的金額。這是他們系統的問題，卻是我們消費者承擔，這是booking.com最大的問題」。他們亦指，經已使用booking.com超過10年以上，日後還會選擇繼續使用，「但我會完全不相信他們的理方式，我會一直不斷用跟進的方式。」

網民對此深表同情，留言「看到阿嬤那一段很難過」、「這溝通過程越看越火大，你們脾氣真的太好了」、「然後飯店人員的態度更有問題，他們在發現顧客沒錯、錯在系統之後，也沒為員工的態度或是造成顧客困擾而道歉，真是不敢相信有這種飯店業者」、「真的遇到很多不友善的日本人，失望透頂欸，總而言之我這輩子真的不會再去日本了，出去玩都在受氣」。

資料來源：Zoebitalk肉比頭