內地女住半島酒店5千一晚　狂打卡扮名媛！教退房必拎4東西賺到盡

入住五星酒店不少人的夢想之一，日前有內地女生就趁聖誕時節入住換上CHANEL佈置的半島酒店，在小紅書上分奢華的住宿體驗，形容自己成為了縣城名媛。除了大讚酒店超多打卡位之外，她亦分享到退房時一定要帶走這四樣東西！



內地女網民在小紅書以「虛榮的人一咬牙來香港半島裝個懸城名媛」為題發影片，分享自己早前來港到半島酒店住宿的經歷。女網民表示，半島酒店裝潢十分精緻，不過高昂的價格就不是一般市民能夠輕易負擔得起。趁著聖誕節的機會，與男友到半島住宿了一晚，價格逾5000港元。

她講到半島酒店被稱為「遠東貴婦」，於是她入住後也搖身一變成為了「縣城名媛」。大讚酒店非常適合拍照，指五星級酒店泳池是必去的打卡點。又拍攝半島酒店一處樓梯講到「一站你就是公主」，而「聖誕樹一拍就是富姐」。她的房間剛好在CHANEL頸鏈裝飾的後方，「不用發定位別人也知道你住哪」，又提醒網民拍照時一定要附上房價「避免別人不知道你花了多少錢」。

女網民亦提到酒店送了3份洗澡用品，可以拿不少回家，預約時備註是度蜜月還送了一個精美的蛋糕和手寫賀卡。雖然她酒店房間和服務都非常滿意，但就對早餐不太滿意。指酒店的西式、廣式早餐「看著很健康又很難吃」，其他很多都是麵包非常清淡，嘆道「我感覺在修行」。

最後她就教網民退房時必須帶走4樣東西，當中包括酒店的免費茶包，幾個玻璃瓶裝的evian礦泉水，所有的洗澡護膚用品，還有毛茸茸的半島拖鞋。因為外觀完全不像即棄拖鞋，只要穿上「在哪都有五星級酒店的感覺」。貼文吸引不少內地網民熱議，紛紛表示學到了，能賺到多少就賺多少，試試這種「名媛體驗」。