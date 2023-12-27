內地女轟香港人山姆購物車上坐「老嬰」超市2大行為超討厭:要哭了

不少香港人趁4日聖誕長假期外遊，入境處在23日至25日共錄得香港居民淨流出約45萬人次，當中不少港人近近地更北上深圳消費。港人上深圳除了揼骨按摩飲飲食食，也愛上到當地超市掃貨。近日有內地網民在社交平台呻長假期深圳山姆都是香港人而嚇退，更狠批兩大行為不要得，惹起網民熱議。



近日有內地女網民以「要哭了，為甚麼深圳山姆都是香港人啊」為題在小紅書發文，指超市人潮太誇張「人擠人」，其中兩個狀況更令她側目：「好多好多香港人有的還拿着各種行李箱道路不通暢」，而且「人一多就遇到了好多坐在購物車上的“老寶寶＂」， 她指在超市只行了１０分鐘，已見有４個「嬰兒」坐在購物車內，「真的很無語」。

她認為無論是哪裡人都不應該坐在購物車上，「走累了附近門口都有咖啡廳麥當勞，再走幾步還是商場，停車場旁邊也有很長的台階可以休息的，「衞生是一說，車子是有承重限制」的，最後她被眼前人潮嚇退，只「默默下單送貨上門」。

有網民對她的經歷深表認同，「真的好多老寶寶」，「一直都很想問，在香港玩也經常看六七八歲大的孩子坐在嬰兒車裡，香港人不走路是不會被罵嗎」、「這成年人不會覺得很丢臉嗎？都這麼大只的」，更認為超市管理越来越差了，「成人這麼坐也不禁止一下」，「毫無逛街欲望，趕緊買完就走了」。但也有網民認為其實老嬰坐購物車不只「香港人」，而且其實當年也有不少內地人湧來港消費，「絕對比現在山姆被港人佔領誇張很多很多」，表示大家同為中華人民共和國國民，「互相去哪都可以」。

香港超市的購物車以往都設有嬰孩座位，根據網上資料，由於購物的大都是家庭主婦，不少還會帶嬰孩上超市。在最初他們被安置在下層購物籃，但在二戰後嬰兒潮開始，有人改良了購物車，加裝一個嬰孩座位，美國後來更加立法規定要加裝安全帶，顧客於是買得安心又放心。

不過，這款嬰兒車以往也曾發生過意外。 美國消費品安全委員會统計的兒童與購物車相關傷害模式及比例，從2003年到2008年，美國醫院急症室平均每年接诊20332名因超市購物車而受傷的5歲以下兒童，所以大家放小孩入車內也要小心！