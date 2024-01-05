移民港女呻男友反口唔俾生活費　一句話焫著網民全負評：共患難喎

近年不少港人移民，但身在異地要適應的事太多，就算在香港感情多要好的情侶，也難免爭執。近日有女網民就在社交平台發文指跟男朋友移民外國，大家事前更協定生活使費上如何「分工」，但到達當地後男友卻因為一個原因而反口，讓樓主生氣不已。



《分手的決心》劇照

有女網民近日在連登討論區以「同居男友唔肯俾生活費」為題發帖文，指自己跟男朋友移居外國，「我負責讀書佢負責搵錢」，移民之前傾好在樓主讀書期間，男方會負責屋企所有開支直到她畢業。

樓主指初初到埗3個月男友未搵到工，所有開支都AA制，直至第4個月男友終於有工返，不用再燒積蓄，而樓主也找到兼職，可以賺零用錢搭車食飯、間中跟同學約會等，彼此相安無事。

《分手的決心》劇照

直至數個月前，男友跟樓主表示華人上司只識責怪，工作好辛苦及大壓力想辭職，不過樓主雖認同心理健康重要，但不贊成裸辭，「而家呢度job market咁差競爭咁大，裸辭完都唔知會失業到何年何月」，所以認為應先找到新工先辭職。

不過，男友表示「真心頂唔順」，而且計過積蓄夠支持到樓主畢業，讓樓主不用擔心裸辭後支出問題。怎料男友裸辭後一個月，當樓主向對方要生活費，卻只收回六成錢。「我望一望佢，佢仲要好理所當然咁話：「冇收入呀嘛，係咁㗎啦」，佢expect我份part time可以頂埋剩低嗰4成。」

《我是處女座》劇照

樓主表示對男友未有履行責任感不快，「唔係金額問題，而係佢冇對自己講過嘅嘢負責任」。樓主指彼此一齊多年，遇困難當然一齊面對，若對方被裁員會樂意夾一半生活費，就算「燒埋積蓄我都唔介意」，但男友選擇裸辭，故認為對方不為自己行為負責。

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帖文一出引來網民激烈留言，不過絶大部分網民也認為女方不對，當中一句「我負責讀書佢負責搵錢」更惹來網民非議，「呢句都幾好笑」、「分手返香港算X數啦」「你有困難就一齊面對，佢有困難就要自己付（負)責任」、「你男友都幾慘，已經冇野（嘢）做仲要養埋你」、「你完全無諗住共患難移咩民」，但樓主卻反駁指，男友辭職後仍跟朋友去旅行，「真係冇錢到連屋企必要開支都俾唔到咩」，大家又點睇？