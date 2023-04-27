移英KOL狂插張敬軒MV唱衰移英港人！大爆陰謀論：勸BNOer勿移民？

近年不少港人毅然移民另覓全新生活，不過如何從新適應、融入社會、認識朋友、尋找工作等，卻是一個重大且艱難的課題。歌手張敬軒一周前（20日）發布一首全新單曲《隱形遊樂場》，歌曲MV中提及到背井離鄉，移居外地努力展開生活的港人，引起了身在外地的港人共鳴。不過雖然有人感到被歌曲慰藉，卻也惹來了某移英KOL的批評，怒指MV內容賣慘煽情，似乎有曲線勸BNOer勿移民的意思？



《隱形遊樂場》MV截圖

移英KOL「香港老師也移民」在24日於個人專頁發帖，她提到自己觀看完張敬軒新歌《隱形遊樂場》的MV後，完全感受不到任何正面訊息，但只有一個感覺是「淨係feel到香港人喺英國好X淒涼」。比如「老人家適應唔到釘咗蓋，後生仔做搬貨全日一個麵包，後生女去到酒吧又做唔掂」，更是每個人都因為遇到不同的難處而感到難過，直言「個個喊晒，好X淒慘」。

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FB@香港老師也移民

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她續指如果港人並未移民仍留在香港，在看過MV後更加「一定唔會移民英國」，反問MV之中為何沒有「香港人在英國風光的一面？」、「大把移民英國嘅香港人都生活得好好￼，又買樓又去旅行，又做到自己想做嘅職業￼，點解MV 唔拍吓？」。批評MV「煽情￼、誇張￼、片面、譁眾取寵、負面訊息￼」，稱影片中也不全然是移英港人的真實全面情況，也無法感到任何正面訊息，無法鼓勵港人勇敢面對移民困境。更陰謀論地質疑MV內容是曲線地做「大外宣」，勸退BNO人士不要移民英國。也提到張敬軒的祖籍為北京、出生和成長於廣東，不是正宗港人，不過就未知與MV內容有何關係。

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不過網民就留言指出，音樂奇妙之處在於不同人看同一個MV聽同一首歌，都會有不同的感受，觀看一件事情的「正面」或「負面」也只是選擇而已。再者移民英國的港人雖然的確有不少都過得風光，但也不能忽視的其實是每天努力生活求存的一群。

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