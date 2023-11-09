移英港男教「低成本移民攻略」得2萬身家靠一招翻身 網民：佩服

自英國推出BNO 5＋1 之後，近年不少港人移民英國。雖然說BNO 5＋1的門檻低，不過也不時有移英港人透露，若經濟條件不算好，在當地生活都頗吃力。近日就有移英港男在社交平台出帖文，分享自己低成本移英經過，其堅𣫛鬥志令不少網民均表示佩服。



近月有移英港男在FB開設「低成本移英攻略專頁」，分享自己低成本移英時間線。根據版主的分享，他中五6科合格，英文￼ syllabus B攞E，2021年移英時，他一人住曼徹斯特BNB，身上只有二萬元港元身家，「當日只有兩年半簽證、單程機票、$20000港幣現在開始了移民的旅程」。

從版主分享的經歷，他主要靠搏盡一星期踩足七日來應付移民生活。他到埗後即租地方租及開設銀行戶口，翌日立即揾工。慶幸他及時找到一份週薪337英鎊的倉務工作後即時返工，期後大半年間「開turbo」打工揾錢，輾轉做過幾份工作，試過在健康食品生產線做operator，每星期連踩7日加OT，踩足12小時稅後週薪£600。抵英大半年後終於在紙巾廠轉全職operator返4日6，另再返牛奶廠part time（12小時輪更），兩份工稅後週薪維持£600，「但有假放不用踩足7日」。

至移英一年後，他租到一個兩房單位，仍在港的太太和兩個兒子即申請BNO VISA，2022年8月抵英。太太來英後做兼職包裝員，一星期返2-3日，每週£210收入。及後紙巾廠也跟版主簽全職合約，連OT稅後月薪£3300-3500，「有公司醫療保險，自己及家人睇牙醫可以claim唔使排GP」。經過兩年努力，版主表示現在每月儲緊永居入籍的費用，以及買樓的訂金，並打算先買樓後買車。

版主透露，移英對他來說的意義，除了為下一代未來，也給我生活重啟，「廿幾歲好多嘢都做得唔好，財政混亂，大花茼（筒）」，移英讓他有機會重來，是「一個俾基層千截難逢嘅機會」。不少網民對於版主的經歷深表佩服，也體現出香港人的獅子山精神，「一星期7日， 每日12個鐘，超勁嘅意志力佩服」、「 毅力同跳出舒適圈嘅決心」，不過也有網民認為版主能拿到BNO 5＋1簽證起碼有少量積蓄才辦到，版主則解釋當日是以LOTR入鏡，「俾statement關員睇，有$20000佢都chop咗印」。大家對版主的經歷又有何看法？不妨留言分享。