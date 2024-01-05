男童荃灣被黑狗咬傷臉　港媽索賠15萬！訓犬師：狗隻或受驚才攻擊

狗狗一向是人類最忠誠的朋友，不少人都會在家中飼養寵物，對牠們寵愛有加。近日，一位港媽在社交平台大呻小朋友被狗隻咬傷臉部，但向狗主索償不果，就連網民都怒斥她的做法，反撐狗主和狗狗「狗係唔會無啦啦咬人」。有香港訓犬師表示，若狗隻認為受威脅，有可能會作出攻擊行為，所以不論大人還是小朋友，接觸陌生狗隻都應特別小心。



沙咀道事發地點。（黃學潤攝）

近日，一位港媽在Facebook社群「荃灣友」發帖，她稱「求求大家幫幫我，我要舉報無良狗主」。事源是她和小朋友經過荃灣沙咀道時，被一隻常於該範圍出現的黑色唐狗咬傷小朋友臉部。圖中可見在小朋友的右臉有一道咬痕，到鼻翼有一道深色的血跡，延至嘴邊都有傷痕，而且臉部明顯腫脹。她指事發後狗主表示會對事件負責任，「但事情過去幾日，狗主突然反口話『我住公屋，係無錢賠。』到現在為止，狗主連基本的醫藥費用都沒有俾過。」她怒斥狗主輕言。

從事主和狗主的聊天記錄中可見，港媽向狗主要求賠償15萬金額，大罵狗主「15萬喺香港算得了甚麼」，但狗主以自己居住公屋和沒有錢的狀況為由，反駁事主「冇能力就係冇能力，你鬧完我都唔會突然間有錢。就算判我坐監我都冇辦法，我真係冇錢比。」事主見爭論無果就向狗主提出分期支付賠償，但狗主亦列出4點質疑事主的做法「個傷justifies幾多錢未知、冇醫生報告話要幾多錢同埋要乜嘢醫療跟尾、你哋都有共分責任」最後強調自身只有萬多元積蓄，即使分期都沒有能力賠償，亦向事主重申「我真係冇錢」。事主都有質疑狗主經營單車店舖多年，豈料以沒有錢為由推搪賠償。

事主見商討不出結論，就向警方求助，但需要漁農署捉到狗隻才可以進一步行動。事主更指「但隻狗已經被狗主抓到無人知道的地步，或者狗主已經私了咗隻狗。隻黑狗曾經咬過很多人，漁農署都抓過隻狗放返」她亦指狗主一直以放養式飼養唐狗，並沒有為狗隻戴上狗繩或狗用口罩，形容是「俾個計時炸彈喺街度行走」。港媽最後亦指身為母親，很痛心兒子的傷勢「心真係好疼，仔仔到依家都處於很害怕的狀態，醫生建議要睇心理醫生。」最後事主亦將事件交由律師處理。

及後小童鄭姓父母再接受《香港01》訪問時表示，7歲的兒子嘴巴傷勢最嚴重，鼻子輕微歪斜，兒子需要做激光治療，醫生預計每次治療費用逾萬元，更指醫生也寫了臨床心理醫生的轉介信，擔憂兒子看心理醫生不知道要花多少錢。

從狗隻的相片中可見，黑色唐狗身上戴有頸帶，而且頸帶上有清晰圖案示意不要觸摸犬隻。帖子則引來一眾網民熱議更反撐狗主，「傷害咗隻狗隻狗驚還擊啫，狗主都未叫賠錢啦！」、「係咪手痕捉狗尾？係就比狗咬好合理，冇好好照顧自己的小朋友，家長的責任。」、「人哋都掛咗個牌話唔摸得啦，冇人會走去掂佢，何來無啦啦人？」、「唔該你講故事講得完整啲。狗係唔會無啦啦咬人，一定係被嚇親或者受到威脅先會開咬。狗主其實已經喺狗狗身上掛左「不要觸摸」嘅牌，事發經過係點無人知，因為你無講。」

CCTV片段（受訪者提供）

Pet Focus犬隻訓練師Derek接受《開罐》訪問時表示，狗隻不會無緣無故發動攻擊，很大機會是受到驚嚇或刺激。而人常誤以為對狗狗友善的動作，都有可能令狗狗覺得超出安全距離而受驚嚇。加上因為小朋友的跑步動作和叫聲都大，對狗隻而言有一定刺激性。Derek指從CCTV的片段所見，小朋友走近狗隻時，應該當刻狗隻是受驚才作出攻擊，及後該涉事狗隻並沒有繼續追咬，這也是因為狗隻感到安全，故沒有再追擊。

Derek呼籲，家長帶小朋友在狗群附近時，應有三點要留意。首先，應盡量令小朋友情緒穩定，不要大叫和奔跑。第二， 避免小朋友接觸陌生狗隻；第三，Derek指若想與狗隻互動前，應該問清楚狗主是否同意陌生人接觸狗隻。「試過有家長想摸小狗，跟小朋友說摸頭好不要摸尾，但其實未經主人同意摸狗哪個部位都一樣有風險。」而在得到主人同意後，應留意狗隻的情緒和反應，如果牠吠叫或有迴避的反應，就不應該繼續強行接觸。