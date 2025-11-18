天氣越凍手機越易壞？專家教冬天手機勿放近1隨身物：電池會膨脹

現代都市人基本「機不離身」，不知大家有沒有覺得進入冬天，手機等電子產品會更快無電呢？有日媒就報導指有電子產品維修專門店表示，每年冬天修理電池的請求都會增加。到底使什麼原因，又有甚麼秘訣可以延長電池壽命呢？



（新聞截圖）

入冬手機維修生意激增

日媒ANN NEWS早前報導指，天氣突然轉涼，除了短時間劇烈溫差會容易影響身體之外，連手機等電子產品也需要多加留意。手機修理專門店「スマホ修理王」新宿店的藤山敏彦店長表示每年冬天，修理請求都會比平常增加1至1.5倍左右。通常都是發現充電變得困難，或者電池電量似乎很快就會耗盡。

加濕器有機會令手機內部積聚水氣導致故障（新聞截圖）

據說在寒冷的溫度下，內部電池的老化會加速。手機內置鋰電池電壓就會下降，於是續航時間就會變差。而且進出室內外時，產生溫差可能會導致手機內部出現冷凝水氣，從而故障。 用於防止房間乾燥的加濕器也是一樣。

將暖包和手機放在一起，可能會導致手機過熱、電池膨脹，甚至手機損壞等異常情況（新聞截圖）

手機勿跟暖包同放

不少人會將手機放在暖包附近，希望這樣保溫能夠減耗電速度。不過店長就表示將暖包和手機放在一起，可能會導致手機過熱、電池膨脹，甚至手機損壞等異常情況。因此即使電池續航時間不佳，也建議不應強行加熱，並避免手機長時間暴露於低溫。盡量保持室溫，才是延長手機壽命的秘訣。