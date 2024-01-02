港男原創10+款港式「煲仔飯」叉燒午餐肉做配料！網民嘲:你收手啦

適逄冬天季節，煲仔飯、羊腩煲等暖烘烘的食物都很受大眾歡迎。近日，就有位港男在社交平台大肆分享不同自創的特色口味煲仔飯，口味「獨特」到網民不禁大叫「師兄你收手啦」。



《飯戲攻心》劇照

近日，一位港男在Facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」上不時發帖分享其自己動手做的煲仔飯。食材是常見的蕃茄、薯仔、午餐肉等，但全部放在一個砂鍋裡面煮成「煲仔飯」就非比尋常，甚至乎蟹柳、蝦肉丸等都可以加餸煲仔飯。

港男自家製的煲仔飯大多數都有一種食材，幾乎每次煮煲仔飯都有它的出現。更有網民細膩發現港男非常熱愛添加這一款食材，那就是紅蘿蔔！而用紅蘿蔔製作的爆紅煲仔飯「紅蘿蔔西芹腸仔太陽蛋煲仔飯」，食物賣相非常衝擊，打破港式煲仔飯的油膩高鈉路線。令不少網民表示震驚：「睇到都無胃口」、「我屋企隻狗都唔食」、「醫院飯？！」所有正常的食材合併起來就變成了「古怪的煲仔飯」。

（香港茶餐廳及美食關注組FB圖片）

除此外，港男都自家製不少特色煲仔飯，有日式混合港式的「松葉蟹味腿（蟹柳）鯖魚黃薑煲仔飯」、港式快餐「火腿豬肉（午餐肉）太陽蛋煲仔飯」、健康餐「西蘭花豬肉片太陽蛋煲仔飯」、「蕃茄豬肉片蝦肉丸太陽蛋煲仔飯」的清雪櫃餐等，大部分都是簡單食材或加工食物製成。而最豪華的一次更是加上兩口鴛鴦鮑魚，製作出「鴛鴦鮑魚流心蛋豬肉片紅蘿蔔粒煲仔飯」。這種懶惰式「一鑊熟」煮法吸引了不少網民的關注。

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網民都幽默回應，甚至不斷給予創作意見：「下次試吓落西瓜，好X正，試過返唔到轉頭」、「加wasabi同薑汁係必須的」、「納豆好吖，整個咩西瓜火腩鍋蛋納豆煲仔飯都幾正」、「唔洗寫自家都知啦」、「你嗰啲『自家煲仔飯』雖然好健康，但係我建議你收手」、「佢可以將每一樣美食都變成劣食咁」。