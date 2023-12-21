居日內地女喊爆遭牛郎「騙財」欠債6位數！狂氹賣淫還債:血淚教訓

日本有不少女性都沉迷牛郎，更用辛苦賺回來的錢供養他們，甚至爲此進行「爸爸活」、賣身。近日有名居日的內地女生，也在小紅書連環出帖文和短片，喊爆哭訴去牛郎店被「騙財」欠債的經過，惹起內地網民熱議。



截自小紅書

日本牛郎店盛行，不過牛郎店消費相當昂貴，不是普通人可負擔得起，早前就有日本女生為牛郎花費1,800萬日圓，最後更怒斬對方被捕。近日有位自稱居日的內地女生在小紅書連環以「去牛郎店的沉痛的血淚教訓」發貼文及短片，聲淚俱下的指自己一直都有去牛郎店，更指有兩個牛郎都是讓她欠錢去玩。「他們對我說『很想見你』、『你不想見我嗎?』、『好長時間沒見面了』， 知道我沒錢又讓我去」。

截自小紅書

她在文中指自己有心理疾病，在日本拿残疾人二级手帳、智商比一般人要低。 每次到牛郎店光顧，「每次欠完債、每次都哭、天天在家裡一个人哭、每天都哭」，她更表示自己没工作、没有朋友，「生活裡没人幫我，一直在被欠債惡循環，「有的時候去還錢了牛郎們又讓我欠債」，最後欠債10次共9萬日元（約4900港元）。

她指自己欠債時、牛郎們讚她可愛，支持她去風俗店賣身、「說工資高、能還錢。」最終她到淺草酒店打清潔工還清債項，也慶幸沒聽牛郎話到風俗店賺錢，「那樣可毁了我一辈子啊」。

帖文惹來網民熱議，有網民同情樓主的遭遇，認為只是「被騙」9萬日元已算很少錢，「沒有誤入歧途，恭喜你擺脱他們」，但也有網民質疑樓主「智力不高却能去牛郎店？」，甚至懷疑是否為「流量」做假，也奇怪樓主如何第一次到牛郎店玩。 樓主堅稱100%是事實， 而居日的媽媽也不知道她去找牛郎，更解釋指日本有不少交友軟件，指這些牛郎外貌長得好，「一開始不告訴你、他是牛郎。見面了告诉你、邀请你去他的店裡玩。」還表示第一次去牛郎店很便宜吸引人去、一般都是3000日元、第二次就1萬多～2萬日元。

TVB影片截圖

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