遊日注意！東京迪士尼樂園發現多個假網站　還原度極高網紅都中招

每年有不少港人都會喜歡到東京旅行，當中東京迪士尼樂園是人氣景點之一。安排行程時，很多人都會選擇搜尋官方網站購票預約入園。但最近網上就出現不少還原度超高的假網站，盜取訪客的信用卡資料及個人情報。



日媒FNN報導指，今年迎接40週年的東京迪士尼是日本國內最人氣的主題樂園。最近網上就出現多個假冒東京迪士尼度假區官網的網站，引起網民熱議。這些假網站還原度極高，不論是主頁的封面圖片，還是購票的頁面系統、排版都非常相似。

唯一比較明顯的分別是，東京迪士尼度假區官網的上方寫有「Tokyo Disney Resort」的字樣，而假網站則只有「Tokyo Disney」。因為迪士尼的網站並不是日常中經常會瀏覽的網站，一般訪客不一定能發現到這些細微差異。

月初日本一名知名V-Tuber「サロメ嬢」就在X（舊名Twitter）上分享自己被騙上鉤的經歷，沒有多加留意就輸入了信用卡資訊，發現後立刻聯繫信用卡公司取消。開Po呼籲粉絲應仔細檢查，並到迪士尼的官網上購票。若在網上搜尋「迪士尼門票、購買」等關鍵字眼，就有機會誤入釣魚網站。

東京迪士尼度假區今月亦在官網上發出告示，提醒粉絲小心這些釣魚網站（新聞截圖）

據報這種假網站最少有兩個，東京迪士尼度假區今月亦在官網上發出告示，提醒粉絲小心這些釣魚網站。雖然假網站的目的並不明確，但若輸入個人資料及信用卡資訊則有機會被假網站盜取，大家一定要小心啊！