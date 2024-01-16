富貴內地女戀上月入2萬窮港男　嫌棄住居屋+窮思維：還該繼續嗎？

到香港留學、工作，仍然是不少內地人的選擇。最近有一位內地女港漂工作，在交友APP認識了一位港男，交往後發現他無車無樓，覺得未來會很辛苦，於是在小紅書上發文，希望網民能給她一點建議。



港漂女在考慮要不要跟窮港男分手。《香港人在北京》劇照

港漂女以「香港男友住居屋，沒有自己房車，還繼續（相）處嗎」為題，在小紅書上大抱怨。她指出，在交友APP上認識一位同年齡的港男，剛拍拖兩個月，就發現他住居屋，而且經濟能力欠佳，沒有車、沒有樓，於是考慮要不要分手。

這位港漂女在內地居住在三線城市，父母收入不錯，在市區住兩層的樓房, 「父母在家鄉給我自己有買房買車。 自己留學的三十萬也是父母資助我的。」在內地算「吃喝不愁」,父母還打算幫她在付首期，在香港買間小房子。

反觀港男友，他跟父母一起住在居屋、沒有車，「月收入2w港幣左右」。港男平日零食、飲料、衣服，能不買就不買，「說是為了省錢」，甚至連約會也要AA制，「我自己父母也會給我零用錢，但是看他每次付錢都摳門（吝嗇），我覺得讓他每次約會吃飯掏錢，他估計都不想玩太久：所以我就AA。」。她曾經問男友為什麼不搬出去住，結果他說沒有錢、租不起房子，未來想申請居屋，買不起私人屋苑，而且「媽寶男」，「很聽自己媽的話，在他媽媽面前沒啥（什麼）主見。」

港漂女長文抱怨（小紅書截圖）

她覺得跟沒有房屋、沒有車的男生一起，擔心未來會很辛苦，「這種情況還有必要和他繼續相處嗎？」她在小紅書上發文問網民意見，結果網民意見兩極，有香港網民留言：「你在香港不是什麼也沒有嗎？」、「你自己條件也沒有多優越啊」、「多少人居屋也沒有」、「分吧！留個機會給港女」，也有內地網民留言：「月薪兩萬相當於你老家月薪三兩千（指社會地位），你會對月薪三四千的人要求生活精緻嗎？」、「別的還能忍，吃的零食才多少錢，要省你們平常談戀愛也很無趣了啊」