港漂女列7大港人「重視你」行為　約食晏=唔尊重？獲1物即自己人!

究竟點樣先知道一個人重唔重視你?日前，一名「港漂」超過10年的內地女生於社交平台上大列7點「代表香港人超重視你」的行為特徵，以此教路內地網民如何於香港分辨一個人對你是否「至尊頂天」，貼文引起一眾網民討論，網民更指港人只要有一行為，即有心當你是「自己人」!



圖自小紅書

有時候大家都會好奇究竟對方是否真的「重視」自己，自己於對方的心中是否有一席地位。日前，一名於中環工作「港漂」超過10年的內地女生於社交平台上，列出7大代表港人「超重視你」的行為「check list」，教路網民如何從港人行為的「蛛絲馬跡」中看出自己的地位，更指只要港人與你並不是太熟，而又做出以下的7個行為，則代表她超尊重你，而且準確率更高達「95%」!

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7大港人超重視你行為特徵!

1. 住港島，但願意專程過海去九龍找你，反之亦然

2. 住海拔較低的平地，但願意跟你約在海拔較高，需要爬樓梯曲折到達的地方

3. 跟你約在weekend 或公眾假期會面，並不趕著去下一場

4. 沒碎念 ，5分鐘內沒飆粗口（初識時，熟識後相反）

5. 3天前預約妳的時間，而不是當天早上或前1小時

6. 跟妳約晚餐而非lunch 且有預先訂位，且人均超過他平時晚餐消費的5倍

7. 準時到，或不遲到超過10分鐘

《九品芝麻官》劇照

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貼文一出即引起不少網民熱論，有網民表示除了樓主所列出的7點，第八點應該是「願意把一整張的tempo給你」，但樓主和網民則指「應該半張才是正確答案」，「一整張給可能是不熟」，而只有當你是「自己人」才會肯與對方「一人一半㗎咋」。有網民亦補充，若果對方肯請你到自己屋企食飯，此等的待遇更加是「至高尊重」的體驗。而對於第二點，有網民笑表示即是對方是個「超級天菜」，「無論多重視都會重新propose平地」。