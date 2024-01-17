網民外賣八方雲集驚見全黑鍋貼中伏　店方咁回應！一秘訣煎餃不敗

不少港人都喜歡吃台灣美食，例如台式鍋貼、水餃、麵線等等。近日有位網民就在facebook社群分享了一張八方雲集台式煎鍋貼的相片，但整盒鍋貼都煎到黑炭似的，他直呼「要確定不會致癌」？



網民買煎鍋貼，結果買到燶鍋貼。（facebook圖片：爆料公社二社）

有網民早前在台灣新生街的八方雲集購買一盒煎鍋貼，結果回家打開竟然全盒都煎燶，全部鍋貼變成黑炭！他諷刺地說：「要確定不會致癌啊」。他還附上一年前其他客人在網上分享的圖片，原來不止他一個人中伏，各張照片的鍋貼都焦燶無比，部份網民指：「根本就是致癌物」、「眼睛沒有看到都焦了嗎？」可見這次不是一時失誤，食店可能是「慣犯」。

「昨天去買看到後有打電話去反應，也跟我道歉，但真的不能拿出來賣啊」事主及後有致電投訴，但他覺得不能放生慣犯，於是他把致癌鍋貼的照片發布到facebook群組「爆料公社二社」，結果貼文在網上引起極大迴響，八方雲集總公司也馬上作出回應，把員工召回總公司再進修，及後馬上「休業」一天。

「po出來希望各位朋友不要踩雷，也希望店家能即時反應」事主的貼文獲得有8000多位網民點讚，超過1500個留言，部份網民留言指：「比我自己煎的還誇張」、「巧克力風」、「戴墨鏡煎的嗎」、「應該是抱持著僥倖的心態賣給客人 」也有網民分享他在另一家八方雲集購買的鍋貼，同樣慘不忍睹：「兄弟你不孤單，雖然不是同間店，但一樣是八方」

也有不少網友附上自家煎的鍋貼照片，煎得意外地好！其實煎鍋貼、煎餃並沒有想像中那麼困難！早前有日本節目就教大家怎樣煎出漂亮的餃！

（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

節目《大阪ほんわかテレビ》在《情報喫茶店》的環節中就曾實驗了3個網民建議防止餃子破皮的秘訣。當中包括用熱水、加麻油和加醋，節目組煎了4批餃子，以沒有用秘訣的煎餃與3個網民建議作比較，研究到底哪個方法能保住最多餃子不破皮。結果原來下這樣東西就可以防止餃子破皮？！

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首先節目以最一般的方法煎了一批餃子，將餃子放入平底鑊稍煎，再加水冚蓋蒸煮5分鐘，再煎走多餘水分就完成了。但用這個方法煎的餃子很容易破皮，節目組實測時也發現，24個餃子裏面有16個餃子都有穿洞。節目組接著測試網上流傳的幾個解決方法……

（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

首先是加熱水的秘法。這個方法要求先用中火煎餃子，然後在平常加水的時間點加入大約90°C的熱水，再如常蒸煮5分鐘。據説這個方法能防止平底鑊降溫，從而令餃子皮不會黏在一起。不過用熱水代替室溫水後，依然有餃子破皮。雖然對比一般做法是較少餃子穿孔，24隻餃子中依然有9隻破皮。

節目接著測試加入麻油的秘法，循一般做法煎餃，到最後收尾階段加入3茶匙麻油；藉麻油包覆餃子讓它們不會黏在一起。不過用麻油的做法似乎成效沒有加熱水大，結果24隻中有13隻有穿孔。

最後一個方法則是加醋。雖然點餃子時經常會用到醋，到底在煎餃的階段就加醋會有甚麽效果呢？和麻油方法一樣，先將餃子蒸好，最後加入2湯匙醋。結果加醋煎完的餃子竟然可以輕鬆扳開，輕輕用筷子一夾就能剝離。24隻餃子中只有1隻不幸破皮！

有日本營養師表示，餃子會黏在一起是因爲餃子皮裏面含有麩質。一經加熱和接觸水份，就會形成糊狀令餃子黏在一起；而醋的酸性正正有效降低麩質造成的黏性。

（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

沒想到原來在煎餃期間加醋是防止餃子煎穿的秘法。不過不喜歡吃醋的大家也不用擔心，少量醋經過加熱後基本不會留下酸味。不妨試試這個秘法吧！