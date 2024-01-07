冬天護膚｜@cosme最新公佈洗面乳TOP20　最平$67起、平民品牌奪冠

冬天皮膚容易乾燥，一款好用的洗面乳絕對是不可或缺。日前平台@cosme最近就公開了他們最新的洗面乳銷售排行榜Top 20，當中最低只需約67港幣起。到底有哪些產品上榜呢？



日本最大的化妝品美容平台@cosme日前公開了最新的洗面產品銷售排名，除了有SK-ll、KANEBO及SABON之外，亦有不少較平民價的選擇。當中更有2款同時登上2023年Cosme大賞的年度洗面乳TOP 3，一起來看看吧！

@cosme洗面乳排行榜TOP 20

【第20位】LUNASOL SMOOTHING GEL WASH 淨滑潔面啫喱 ￥3,520（約港幣194元）

【第19位】KANEBO REFRESHING CREAMY WASH 柔潤淨透洗顏霜￥2,750（約港幣152元）

【第18位】SABON 2合1面部磨砂潔面霜 (Refreshing Mint)￥4,950（約港幣273元）

【第17位】SOFINA 毛孔淨澈重點洗顏啫喱 ￥1,980（約港幣109元）

【第16位】DECORTE CLAY BLANC天然白泥洗顏霜￥3,300（約港幣182元）

【第15位】SK-II 淨肌護膚潔面乳 ￥8,800（約港幣486元）

【第14位】IPSA 海洋活膚潔面皂￥2,750 （約港幣152元）

【第13位】Curel 豐盈泡沫潔面乳￥1,210（約港幣67元）

【第12位】NATUREPEAU Whipped Soap ￥3,300（約港幣182元）

【第11位】SABON 2合1面部磨砂潔面霜 (Comforting Rose)￥4,950（約港幣273元）

【第10位】dProgram Essence In Cleansing Foam ￥2,090（約港幣115元）

【第9位】SABON 2合1面部磨砂潔面霜 (Resting)￥4,950（約港幣273元）

【第8位】KANEBO 盈潤絲滑洗面霜+舒顏盈潤卸妝凝霜套裝￥5,500（約港幣303元）

【第7位】est 瑩耀純淨潔顏凝露￥4,950（約港幣273元）

【第6位】KANEBO 盈潤絲滑洗面霜 2024龍年限量版￥5,500（約港幣303元）

【第5位】SABON 2合1面部磨砂潔面霜 (Blooming)￥4,950（約港幣273元）

【第5位】SABON 2合1面部磨砂潔面霜 (Blooming)

【第4位】Obagi X Frame Lift Mousse Wash￥3,300（約港幣182元）

【第5位】SABON 2合1面部磨砂潔面霜 (Blooming)

【第3位】ORBIS U.Foaming Wash抗衰老極光悠潔面乳￥2,310（約港幣128元）

【第3位】ORBIS U.Foaming Wash抗衰老極光悠潔面乳（官網圖片）

【第2位】dProgram Essence In Cleansing Foam 套裝￥2,090（約港幣115元）

【第2位】dProgram Essence In Cleansing Foam 套裝（官網圖片）

【第1位】KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜￥2,750（約港幣152元）

【第1位】KANEBO 清爽礦物泥洗顏霜（官網圖片）

KANEBO的清爽礦物泥洗顏霜及dProgram Essence In Cleansing Foam除了登上銷售排行榜外，亦分別是2023年年度最佳洗面乳的第一位和第三位。

（產品售價只供參考，以官方公佈為準)