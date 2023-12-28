35歲軟飯王一夫四妻+兩女友　失業10年全靠女人養　網民：好羨慕!

不少古代的皇帝和達官貴人都擁有後宮或有多名妻子，實行一夫多妻制。雖然大部分國家現代的法律都只容許一夫一妻，但日本就有一名35歲男子過著「一夫四妻」的生活，外面還有另外兩名女友。而且他還是一位自豪的「軟飯王」，最近10年來基本上都沒有工作，所有日常生活費及拍拖費用皆由妻子和女友們負擔！



（節目截圖）

日本電視節目《Abema Prime》日前邀請了來自北海道札幌的自稱「軟飯男」渡部竜太和他其中3名夫人上節目。現年36歲的他坐擁4名妻子及2名女友，並育有3名子女，講到自己的目標是超越將軍德川家齊53名子女的紀錄，擁有54名子女、在日本歷史中留下痕跡。

渡部竜太現在共有4名妻子，「第五夫人」亦已有人選（節目截圖）

現在一起同居的有渡部竜太的「第一夫人」是22歲的陽咲，與他育有2名子女，「第二夫人」彩花沒有透露年齡，而「第三夫人」27歲的千晴則與他育有5個月大的孩子，「第四夫人」24歲的千尋現在則正在分居。而另外的2位女友均於交友App上認識，其中一位每星期都會到訪渡部與3位夫人同住的家幫忙做家務及照顧寵物，是未來的「第五夫人」人選。

究竟渡部是怎樣做到一夫多妻的呢？他表示自己很喜歡女性，並不想只與一名女性交往，但也並不是有意識地要「一夫多妻」，而是在不知不覺間就形成了現在的狀況。最高紀錄曾試過同時與12名女性維持交往關係。3名夫人則表示在他身上找到其他男人沒有的吸引之處，指他很風趣、與他一起不會悶，又讚他作為男性「各方面都很強」。

不過其實渡部最近10年來都沒有怎麼工作，每月約85萬日圓（大約港幣XXX元）的所有生活費、租金及拍拖等支出均由妻子及女友們支付。在家務方面，渡部負責丟垃圾、清潔及管理家計，第一夫人負責做飯，第三夫人負責洗衫，而育兒則主要是由3名妻子一起分擔。

「第一夫人」陽咲親述幾位夫人是「朋友以上，家人未滿」的關係，並不會互相妒忌，也不會吵架。渡部則講到自己平等地愛每一位夫人，會平均地分配相處時間。本來他與3名妻子是一起睡的，不過因為左右手臂及大腿同時被妻子們當成枕頭，對他身體造成負擔，於是便轉為輪流與3名妻子同睡。在放假的日子也是與妻子輪流出門或所有人一起出門。

渡部在X(舊名Twitter)上經常都會分享「一夫多妻」的生活點滴，當中提到自己一共有9個小孩（現只與第一及第三夫人的3名孩子同居），離他的目標還有45人。又講到自己現在最想要的是與「第二夫人」彩花之間的孩子，「即使挑戰了數百次還未能結果，不時都會在彩花哭泣時抱著她安慰她…真的很想為她實現這個夢想。」。

據節目調查指，現在全球的193個國家中只有52個國家還保有「一夫多妻制」（節目截圖）

據節目調查指，現在全球的193個國家中只有52個國家還保有「一夫多妻制」，而且多數還受宗教及地區等條件限制。「一夫多妻」不受日本法律容許，渡部表示他與妻子們打算重複結婚及離婚的步驟，讓一家人皆能擁有「渡部」的姓氏。即使世間未必能接受他們這樣的家庭，但並不會動搖他的決心。