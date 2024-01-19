賤男出差巴黎強吻女同事遭炒魷　反告公司索61萬！理由惹全國爆笑

孤男寡女共處一室，女生必有損失？上海有位男子跟女同事一起出差到巴黎，在巴黎浪漫的氛圍下，男子的色心大起，向女同事提出索吻，被拒絕後竟然霸王硬上弓，後續的情況令人意想不到。



出差到巴黎結果被同事強吻。（《女力報到-愛的故事》劇照）

據內地傳媒《九派新聞》報導，在上海工作的吳先生於2016年跟女同事到巴黎接受培訓，隨後竟向同行女同事提出「要親吻、請求與肢體接觸」等等。女同事表示拒絕後，他竟然霸王硬上弓強吻她！

女同事隨後向公司反映事件，公司認為吳先生行為已違反《員工手冊》，向吳先生提出解僱。吳先生以公司無理解僱為由，向「上海市勞動人事爭議仲裁委員會」作出投訴，他認為「地方處於浪漫之都巴黎，索吻行為很應景、正常」。公司屬於無理解僱，要求賠償解僱合同賠償金人民幣618,877元（折合港幣約688,155元）。委員會拒絕接納吳先生的申請，他不服結果決定投訴到法院。

除了索吻還有抓住手腕、腳腕。（《她和她的她》劇照）

法院認為他被女同事拒絕後，仍然有「想硬親一下」的想法，甚至抓住女同事的手腕、腳腕，完全超過強吻的界線，因此公司解僱並無不當。吳先生再申請上訴，結果被法院駁回，件事終告一段落。

火速登上微博熱搜，轉眼獲得超過7萬網民點讚，多達1500則留言，部份留言指：「他去了印度豈不是要直接強姦了」、「離職證明最好也寫上這個原因，這種下半身思考的動物應該不需要工作」、「都抓腳腕了，怕不只是想強吻吧」、「為啥不去街上抓法國人吻呀」、「對方同意才是浪漫，對方不同意那是騷擾」、「APP約一下就行何苦為難女同事呢？」