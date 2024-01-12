內地情侶呻住巴黎４星酒店遭爆格　失20萬戰利品：成個保險箱抬走

去旅行出發前做好準備，打點好酒店、景點的安排令旅程順暢，但總有些意外是無法預測。近日，一對內地情侶在社交平台分享他們在旅遊時酒店房遭賊劫財，向酒店及當地警方求助都沒有太大幫助，令他們人在異鄉極之徬徨。



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書發帖，大喊「在巴黎整個保險箱被偷走」。她指和男友在12月30日前往歐洲畢業旅行，行程先去西班牙再去巴黎。她指在小紅書看到有人推薦一間位於巴黎的酒店，而且地點和價錢都合適。加上是四星級的酒店，所以就決定訂下這間酒店在巴黎入住。

就在1月8日，他們在下午5點半離開酒店，直到當晚凌晨12點再返回時，卻驚見房間裡的情況是亂七八糟。圖中可見衣物、背包、睡枕等物件都撒滿一地，就連酒店房內置的房間電話都懸掛在床邊。機身在桌面，電話筒拉扯在床上。行李箱打斜放在床和廁所之間，更是一地衣物。

而最誇張的是酒店房的櫃門被拆掉，整個保險箱直接被搬走了。她形容「保險箱裡是在西班牙買的包包以及一些歐元現金，還有箱子裡的幾件衣服、圍巾等，以及我男友的行李箱，損失金額大約有20萬。」事主更指酒店的升降機都需要刷卡，以酒店的安全系統「完全沒有想到會出這麼大的問題。」

《家族榮耀》劇照

她憶述起第一天入住酒店的時候，因為太疲勞所以就沒有把行李箱鎖上，而她在西班牙買的手袋也是直接放在行李箱，並用衣服遮蓋。但第二天她準備出門的時候就因為不放心，所以把所有手袋都鎖進保險箱。故而她懷疑「只有可能是第一天打掃房間的保潔翻了我們（行李）箱子裡的東西，然後和小偷裡應外合。因為找不到（行李）箱子裡的包包，甚至還搬動了床，最後選擇拿走整個保險箱。」

(Booking.com)

而發生偷竊之後，他們向酒店求助，而對方的態度並不配合，酒店一直強調房門沒有爆竊的痕跡，「他們查看了（房間）刷卡記錄，沒有人用卡片進入我們的房間。」而酒店的監控鏡頭只有大堂的２個鏡頭，但即使他們多次向酒店要求查看監控，依然被拒絕，「並且說他們自己也不打算看」。酒店對他們的態度極為傲慢。

直至事件發生30多個小時後，警方才來到酒店檢查監控片段，但同樣拒絕這對情侶查看監控的要求。再經過２個小時多的等待後，警方終有結論「最後得到的回覆是監控裡並沒有拍到任何人推著我男朋友的箱子離開酒店。」令事主二人極度懊惱，她形容「整件事情都非常奇怪」，更非常懷疑酒店門卡記錄以及監控視頻是否被修改，「又或者東西是不是還在酒店內部。」

最後，酒店的做法是要他們先等警方的調查結果。但事主形容酒店的態度「他們給我的感覺更多的是在拖延時間。」這對情侶亦已經聯絡保險公司。但仍然惆悵「不知道現在還有沒有什麼更好的方法來處理這件事」。

《最愛女人購物狂》劇照

網民留言十分同情事主：「每次看到分享在歐洲被偷經驗，我都非常慶幸自己在義大利、巴黎、倫敦可以全身家當安全回來」、「以後出國旅遊要自備監控」、「巴黎這輩子都不會再去的地方」、「整個搬走，真的太誇張了」、「我覺得姐妹警覺性還是挺高的，還特意鎖進了保險箱，可惜運氣不好這群賊是真的夠大膽的」。