港人圍爐怒數山姆10大中伏劣貨：人生食過最難食的雞！教一招退款

近來，深圳大型超市山姆深得港人心，不少港人都刻意走到山姆朝聖，更是左一袋右一袋買回香港，非常雀躍親嘗山姆的威力，但有時也會買了劣質產品。近日，就有多位網民在社交平台大晒山姆中伏產品，更怒吼「唔會再續費山姆」，《開罐》綜合網民的慘痛經驗，列出10個被指超伏的產品，大家上山姆掃貨要睇清楚先好買。



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山姆是一間會員制超市，進店需向職員出示會員卡，更是向會員收取年費。但依然吸引不少港人到訪。近日，有多位網民在Facebook社團「山姆中伏分享Group」發帖一同分享各種中伏經歷，產品質素差之餘，更有網民稱中伏買到「人生食過最難食的雞」！

中伏產品一：溏心番薯

網民分享在山姆超市買了一盒溏心番薯，打開驚見有一條番薯壞了就將其切掉。但圖片可見，溏心番薯的皮和番薯肉都不是平常溏心蕃薯的顏色，而是相對啡色和淡黃白色。不過都有網民指番薯味道不錯。

中伏產品二：美式烤雞

有不少港人都會買山姆美式烤雞，網民都一同大呻「佢隻雞係我人生食過最難食的雞」、「怪味雞，化學料」、「我食完痾咗2日」。

FB「山姆中伏分享Group」相片

中伏產品三：護墊

亦有網民中伏離奇設計護墊，該位網民買了一盒護墊，拆開後驚現側向一邊的護墊，有網民留言大笑：「一邊防漏一邊必漏」。

中伏產品四：廚具套裝

有網民購買的廚具套裝都中伏，她指「山姆嘅品控真係越來越差喇，鍋鏟五件套大大中伏！買唔到一週，每個鏟最多用咗3次」，但圖中可見廚具已經明顯損壞。山姆的品質管制令網民大受質疑。

FB「山姆中伏分享Group」相片

中伏產品五：豆乳花膠羹

而這一位網民初嘗山姆豆乳花膠羹，她形容「好奇怪嘅質感，而且渴撻撻，堅難食」。圖中可見食物是圓形罐頭裝，但有網民留言建議要熱食才好吃。

中伏產品六：提拉米蘇

另一位網民更嘗到「中式提拉米蘇」，她指「山姆嘅提拉米蘇聽講係好正宗，終於買來試下喇。結果我真係頂唔順，成塊提拉米蘇好似泡過中藥，苦到不得了」她形容山姆提拉米蘇的咖啡味苦到中藥般的程度。

FB「山姆中伏分享Group」相片

中伏產品七：巨型薑餅人

有位網民中伏買到「偷偷去過萬聖節的山姆巨型薑餅人」，她大呻「收到時已經碎到咁，重點超難食！」圖中可見薑餅人經已碎成五馬分屍的狀態。

中伏產品八：士多啤梨

一位網民經網上App下單，結果收到的一盒士多啤梨「睇正面都唔錯，但係擰轉個背面就青到咁」。正面大多士多啤梨都是鮮紅粉嫩，怎料看到另一面才知道大多都未熟透。有網民留言諷刺職員：「都用心機擺靚佢」。

中伏產品九：橙

而另一位網民買了一箱橙，打開後驚見一個完全發霉，一整個都佈滿霉菌的橙，令事主大失所望「唔會再續費山姆」。

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中伏產品十：牛油果

來到山姆購物的港人，大多都會買生果。而這位網民更是非常不幸，買到多個壞的牛油果，難以想像她切開完一個又一個都是壞的心情。

《我的大叔》劇照

作為消費者任何時候都要小心謹慎，盡量避免購物中伏之外，都要小心留意食物的限期及安全進食。損失錢財身外物事小，最重要是保障個人身體健康，避免食用壞掉及過期的食物。亦有網民教大家，萬一不幸買到壞掉的產品，可以即時拍照，經山姆App向客服人員查詢要求退款。若山姆確認符合退款標準，就可以進行退款。