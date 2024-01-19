垃圾徵費｜青衣屋苑收$300/件垃圾棄置費　網民批食水深:陸續有嚟

垃圾徵費4月1日將實施，不少市民熱議新措施該如何執行。近日網上廣傳某私人屋苑管理公司發出有關垃圾徵費的通告，要求住戶棄置的每件大型垃圾最多收取＄300元棄置費，惹起不少網民熱烈討論。



影片截圖（香港特區政府新聞處）

垃圾徵費在社會上鬧得熱哄哄，近日有網民在社交平台貼上一張由青衣私人屋苑翠怡花園的啟勝物業管理公司發出的通告，內容指因應政府推行的都市固體廢物收費，屋苑不再為住戶派發家居垃圾袋，住戶須到獲授權的零售點或屋苑服務處購買指定袋或標籤。

而棄置大型傢俱垃圾，該通告指居民須填表格並按物件大小收取費用，分別少於100厘米的物件則收取 ＄50元棄置費，而介乎101至200厘米的物件則是＄200元，至於大於200厘米的物件，更要繳付＄300元棄置費，並且獲確認後才可自行搬運往垃圾房。貼出該通告的網民笑指「新鴻基屋苑業主有福了！掉一件大型垃圾收$300」，而啟勝物業管理有限公司正是屬於新鴻基旗下。

影片截圖（香港特區政府新聞處）

根據政府的垃圾收費模式，分為「按袋」/「按標籤」或按重收「入閘費」，普遍市民使用的食環署垃圾收集站或食環署垃圾桶站都可以「按袋」/「按標籤」棄置垃圾。而部份私人屋苑都是由私營廢物收集商的非壓縮型垃圾車收垃圾，也就是需按重收「入閘費」。而「入閘費」的收費則視乎送往不同堆填區，每公噸收取＄365或＄395。而如何攤分 「入閘費」就交由物業管理公司、清潔承辦商或私營廢物收集商決定。

不少網民就管理公司的收費感驚訝，「收$300真係食水深」、「而家打響第一槍，遲下一定陸續有嚟，揼件垃圾都要俾人劏」、「垃圾車都唔止收你一幢大廈」、「政府就收每公噸365蚊入閘費，你老Ｘ一件就收300」、「俾成300蚊仲叫我自己搬？」

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記者以市民身份向該管理公司了解，該管理公司的職員回覆查詢時表示，因服務處沒有磅，而無法為住戶以重量計算棄置費，故以物件長度去判斷。而收取以件計算的棄置費，服務處則指除了「入閘費」，還有垃圾工人搬運的成本費須計算在內。