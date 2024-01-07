舌頭｜專家揭4種舌頭健康警號　條脷兩側一症狀代表身體叫救命

不知道大家日常中有沒有留意自己的舌頭呢？其實舌頭與胃、食道等內臟直接相連，可以告訴我們不少身心狀況的資訊。最近有專家就分享了自我檢查的方法，並列出4種要注意的舌頭現象，並相應列出幾種建議食材改善問題。



持有護士及中藥膳等多個資格的「薬膳ナースけいこ」在日本生活情報網站「サンキュ！」上分享到，根據漢方醫學，觀察舌頭有助我們了解身體狀態。舌頭與胃、食道等內臟直接相連，因此可以反映我們身心的狀況。「薬膳ナースけいこ」教到，檢查前30 分鐘內應避免飲食及洗澡，食用較深色的食物和飲料亦不適合作檢查。

而檢查時應放鬆舌頭，伸出在鏡子前觀察。而因為外觀會根據照明而改變，所以應該盡可能每次都在同一個地方觀察，並用手機拍照以紀錄變化。若舌頭出現以下4種徵狀，就要多加留意啦！

👇👇👇舌頭看健康：留意這4大徵狀！👇👇👇

【舌頭兩側凹凸不平】

如果舌頭兩側呈波浪鋸齒狀，則表示體內的水循環不良。在月經前、喝太多水或腸胃虛弱時較常發生。

推薦食材：豆類、瓜類、海藻類、銀魚及葡萄

【舌頭底部有兩條青筋突出】

能看到舌底的兩條靜脈沒有問題，但如果青筋突出，那就是血液循環不良的跡象。當睡眠不足、疲勞、寒冷或體內積熱時，就會出現發生這種情況。

推薦食材：三文魚、韭菜、洋蔥、西洋菜、生菜及西芹

（Ben Ashby/ Unsplash）

【舌頭兩側發紅】

如果舌頭兩側比其他區域更紅，則表示感到壓力。 有時身體會在你自己意識到之前，就發出求救信號。造成壓力的原因有很多，例如過於壓抑忍耐、沒有適當放鬆等。

推薦食材：柑橘類、香草類、紅棗、蓮子及檸檬草

【舌苔厚】

如果舌頭中央的白色舌苔變得很厚，甚至看不到下面的粉紅色，就表示胃和腸道內積聚了過多的物質。大部分時候在積食時都會出現這種現象。

推薦食材：西蘭花、蕃薯、山芋、青蔥及蘋果