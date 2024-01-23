日本神社亂添香油會行衰運！賽錢金額俾幾多最好意頭？這硬幣勿投

到日本旅行，不少人都會到訪神社參拜。雖然添香油錢沒有所謂的最低金額限度，但原來根據往賽錢箱裏面投的金額就有不同意思。到底有哪些金額有好意頭，又有哪些數字要避免呢？



中國傳統上「8」因為諧音「發」常被視為帶有好意頭的數字，而「4」因為諧音「死」而比較少用。不過，在日文中就有不同說法，以下這些這些金額都有好意頭，大家不妨了解一下，下次去神社就不用煩惱了！

神社添油錢金額不同意思

5日圓=好緣分

10日圓（2個5日圓硬幣）=重重而來的好緣分

11日圓=希望有好緣分

15日圓=希望有充分的好緣分

20日圓=願有雙重緣分

25日圓=願有雙重緣分（程度上升）

35日圓=希望會再三有好緣分

41日圓=由始至終都有好緣分

45日圓=希望由始至終都有緣分

50日圓（10枚5日圓硬幣）=有五倍緣分

55日圓=有五重緣分

100 日圓 = 有100個良緣

105日圓=有充分的好緣分

115日圓=希望有好緣分

125日圓=希望有十二分的緣分

415日圓=希望有好緣分

485日圓=從四面八方都有好緣分

當中115日圓有兩種說法，除了「いいご縁」、有好緣分的諧音之外，據日本知名風水師「Dr.コンパ」所講，「115」這個數字在風水上亦有「取天下」的意味，是最好意頭的金額之一。

那麼又有那些金額應該避免呢？

神社添油錢時應避免的金額

10日圓（10日圓硬幣1個）＝緣分遠離你

65日圓＝沒有好緣分

75日圓＝沒有任何緣分

85日圓＝果然沒有緣分

95日圓＝會遇到苦痛的緣

500日圓（最大面額的硬幣）＝不會再有比現在更好的緣