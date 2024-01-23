日本神社亂添香油會行衰運！賽錢金額俾幾多最好意頭？這硬幣勿投
撰文：白兔糖
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到日本旅行，不少人都會到訪神社參拜。雖然添香油錢沒有所謂的最低金額限度，但原來根據往賽錢箱裏面投的金額就有不同意思。到底有哪些金額有好意頭，又有哪些數字要避免呢？
中國傳統上「8」因為諧音「發」常被視為帶有好意頭的數字，而「4」因為諧音「死」而比較少用。不過，在日文中就有不同說法，以下這些這些金額都有好意頭，大家不妨了解一下，下次去神社就不用煩惱了！
神社添油錢金額不同意思
5日圓=好緣分
10日圓（2個5日圓硬幣）=重重而來的好緣分
11日圓=希望有好緣分
15日圓=希望有充分的好緣分
20日圓=願有雙重緣分
25日圓=願有雙重緣分（程度上升）
35日圓=希望會再三有好緣分
41日圓=由始至終都有好緣分
45日圓=希望由始至終都有緣分
50日圓（10枚5日圓硬幣）=有五倍緣分
55日圓=有五重緣分
100 日圓 = 有100個良緣
105日圓=有充分的好緣分
115日圓=希望有好緣分
125日圓=希望有十二分的緣分
415日圓=希望有好緣分
485日圓=從四面八方都有好緣分
當中115日圓有兩種說法，除了「いいご縁」、有好緣分的諧音之外，據日本知名風水師「Dr.コンパ」所講，「115」這個數字在風水上亦有「取天下」的意味，是最好意頭的金額之一。
那麼又有那些金額應該避免呢？
神社添油錢時應避免的金額
10日圓（10日圓硬幣1個）＝緣分遠離你
65日圓＝沒有好緣分
75日圓＝沒有任何緣分
85日圓＝果然沒有緣分
95日圓＝會遇到苦痛的緣
500日圓（最大面額的硬幣）＝不會再有比現在更好的緣