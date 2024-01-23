內地男跑香港馬拉松分享5大見聞和有2個遺憾　大呻「下次不來了」

渣打馬拉松是香港年度盛事，每年都吸引不少海內外人士參加，今年都不例外，有內地跑手都報名來港一同參與。不過，近日有內地網民在社交平台發帖分享賽後感想，是大呻「渣打香港馬拉松很好，下次不來了哈哈哈」。他列出了對香港馬拉松的5大見聞，直呼「遺憾」。



（楊宇翹攝）

近日，一位內地網民在小紅書發帖，題為「渣打香港馬拉松很好，下次不來了哈哈哈」，分享他在數天前參加馬拉松後的5大見聞，包括大會安排和馬拉松的氣氛都不似他的預期，跑後更令他抱有一個最大遺憾。

小紅書截圖

【1】大會安排不足

來港參與馬拉松的他指：「沒有人臉辨識、綁手環、查證件等等。起跑點在彌敦道，入場程序幾乎沒有，大哥大姐們會看號碼牌告訴去哪集合。」他指沒有方法去辨識選手，而且進場程序都沒有，只能單靠號碼牌去辨識集合位置。

【2】時間太早人煙稀少

開始跑步後，他留意到：「熱情的市民只出現在37公里進入中環後，前五公里在九龍城區（尖沙咀），但時間太早路上人煙稀少。」形容跑道氣氛因為時間太早故而人煙稀少。

【3】賽道艱辛

馬拉松路線會經過不少上下坡，他指：「之後是西部漫長的高架橋上坡下坡和隧道下坡上坡，快被海風吹傻了，快被隧道悶死了」沿途有海風又有隧道，令跑手都會較辛苦。

【4】跑手比較內斂

他形容：「相較於內地馬拉松，港馬的跑者很內斂。全程幾乎沒看到有『創意』的穿著，不像內地每次必有孫悟空、斯巴達、濟公等等。大家就靜靜地跑著，37公里前幾乎只能聽到腳步聲和海風聲」由於沿途沒有身穿創意衣著的選手，大家也是各自各跑步，令他覺得香港馬拉松氣氛不如內地。

【5】沒有看到發哥

最後，他指今次在香港跑馬拉松有2個遺憾：「小一點的是沒能破4，更大的是沒看到發哥。」而他最大的遺憾竟是未能撞見一同參與馬拉松的發哥周潤發。

最後，他總結出「香港很好吃，港馬很特別，港幣漲價了，十月再決定明年來不來吧」香港的美食很好吃，香港馬拉松很特別，而且香港的匯率都上漲了，但仍然令他會想十月再決定是否來港旅遊。

（蘇煒然攝）

有不少同為馬拉松選手的網民留言：「有朋友說補給點的吃的也不如大陸多，後來餓的跑不動了」、「早上安檢的時候看到了一個cos李小龍的，雙截棍被安檢人員沒收了」、「大部份賽道在高架橋，所以沒有啦啦隊，不過出西隧後，在中環開始，直到維園衝線也有啦啦隊支持，希望下年你都來香港參加香港渣馬 ！ 」、「我覺得賽道氛圍挺好的，大家都專心跑步，沒有突然竄出來去蹭鏡頭的顯眼包，進水站也比較井然有序」而且不少網民都看到角色裝扮的選手，更有網民幸運「捕獲」發哥！