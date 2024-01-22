鍾培生分享3個有錢人食麥當勞方式　網民笑小兒科：以為全部單點

「百億富四代」鍾培生近日積極在把過去在YouTube發布的影片都重新剪輯，並重新上載到Instagram的Reels（連續短片）。當中有一段講述有錢人如何食麥當勞，教網民3招有錢人食麥當勞的方法，原以為他有何高見，結果網民看完都「得啖笑」。



鍾培生分享有錢人叫麥當勞的方法。（資料圖片）

大家平日去麥當勞會吃什麼呢？自從麥當勞在年初全線產品加$1，不少人都抱怨麥當勞已經不是「窮人恩物」，最近鍾培生就把2023年首次在YouTube發布的影片「傳授培生式麥當勞食法💰我只示範一次」重新上載到Instagram Reels，分享他吃麥當勞的習慣。

去麥當勞唔洗睇價錢。（Instagram影片截圖：khdcheung）

鍾培生分享3個有錢人食麥當勞的行為，他指出如果認為「去食麥當勞唔使睇價錢直接嗌加大」就是有錢行為，是「貧窮局限了想像」。他平日點餐除了加大，還會加以下兩款食品，「我首先會加$18雞槌，之後我會加$4.5嗌曬3個唔同嘅麥樂雞醬，去用嚟點薯條食。」他隨後補充說：「就咁食個薯條都係幾蚊包，再加$4.5去點薯條，呢個就係皇道。」

影片上載到Instagram短短幾日，已經獲得多達67.5萬播放次數，大部份網民覺得他的做法太平民，有網民留言：「我入親麥當勞都大叫『呢個round我嘅』」、「仲以為會話全部都單點」、「我每次叫幾錢都會撳埋比麥當勞兒童基金會」、「雞髀都唔好食加一盒雞翼先正路」、「買起佢個舖位」。