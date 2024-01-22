27歲港女公屋出身年薪500萬全因一職業？網民質疑：人工高過特首

27歲賺500年薪不是夢？近日有港女在社交平台上載了一段影片，她自稱公屋出身，15歲開始半工讀，至27歲已經年薪500萬，並住在九龍站海景單位。這些風光都全靠她的職業所致，不過有好多網民就覺得她「講大話」，到底她是從事哪一行業呢？



港女日前在社交平台分享住所的開箱影片，結果惹網民熱議（Instagram影片截圖：boyitsang）

港女拍片公開豪宅手袋

年薪500萬不是夢？港女Boyi日前在社交平台Instagram上載了一段Room Tour的影片，介紹她目前在九龍站646呎對海景單位。她打開大門已經看到滿櫃橙色的Hermes包裝盒，粗略計算至少有20多個。而單位大廳對出是面對海景，稱風水師傅說對著海景、大馬路，適合辦公，她一家還有一間獨立的化妝室、主人房，並養了一隻布偶貓。

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她指目前單位市價約為3200萬，月租3萬5千元，普通市民大概要月入6位數才應付得到這個租金。她透露自小公屋長大，沒有特別的背景，兒時父親便因工傷無法工作，由母親做保安養家，她15歲已經開始半工讀、及後網上創業，到後來投身保險界，才成功賺到年薪5百萬。

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自稱公屋長大21歲創業

她在各個社交平台的帳號都標榜21歲創業、24歲置業，甚至26歲已經擁有6個物業。但不少網民都懷疑她「講大話」，部份網民指：「年收5球（500萬）仲租樓住？」、「人工高過特首」、「香港的經濟真的有這樣的人工」、「吹咁大」、「劇本嚟嘅」。有網民看到她社交平台的火辣泳照，還質疑她賣保險的同時，可能有進行不道德交易，「睇似佢D相賣身廣告」、「樣靚身材正所以年收入500萬」、「著成咁，洗乜賣保險，直接收cash連稅都唔洗交啦」、「好多都做人情婦㗎啦」、「係賣保險定賣肉？」

不過對於網民的負面留言，她指沒想到「一張泳衣相引起了大家注意」，並回應：「創業四年多我做保險靠嘅係專業知識、係團隊、係我嘅執行力、勤力同態度。從來沒有也不打算靠賣身。」