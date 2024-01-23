商場洗手間公仔兩邊都著裙？港男：邊個先係男廁？　網民揭真相！

洗手間標誌｜外出人有三急要找廁所真是令人心急又緊張，特別是去到一些不熟悉的地方，只能依靠商場水牌或牆上的指示牌，但原來即使看到這些指示牌都未必找到真正需要的廁所。近日就有網民在社交平台發帖，稱香港一個商場的洗手間標誌，只有穿裙的人形圖案，令人混淆「邊個先係男廁？」，網民紛紛熱議類似的經歷。



Facebook專頁「良心裝修佬」相片

近日，一位網民在Facebook專頁「良心裝修佬」發帖，分享香港一個商場的指示牌。圖中可見，向前走是停車場和上層電梯；而向左走就是女洗手間和育嬰室；而向右走都是女洗手間和無障礙洗手間。令網民對此感到疑惑：「呢度想點，兩邊公仔都著裙，有無諗過急屎嘅男人睇到呢塊牌係幾絕望？有無同理心㗎？」

他批評商場的圖案指示不清晰，令人弄不清男洗手間的位置。網民更直言曾有誤入男女廁的經歷，而不敢輕舉妄動：「自從上次喺男廁廁格有女人行出嚟，我去廁所都好警惕。」

《大叔的愛》劇照

網民：呢層係無男廁

一般洗手間的圖案都是以穿裙和穿褲的人形圖案或以紅色和藍色去分辨男女廁。但圖中商場的標示，原來內有乾坤。有眼利的網民認出圖中的商場就是黃埔花園2期商場。亦有不少到訪過該商場的網民指：「黃埔呢個位係得女廁，男廁係另一邊。」、「呢層唔係無男廁，係收埋喺近Donki入口的暗位，上個禮拜人有三急搵咗成個圈先見到」、「男廁在上層」網民分析圖中的標示的確左右兩邊都是女洗手間，而商場同層的男洗手間就在一個較為隱蔽的地方，或者需要到上一層才有男洗手間。

另一方面，有網民解釋商場做法是因應政府要求，女廁比例要比男廁多。不少網民都大撐：「女廁等候時間長，整多啲女廁都係好事」、「女廁好墟冚架！通常都係媽媽帶小朋友去洗手間嘅！包容下」。

《大叔的愛》劇照

不少同樣有慘痛經歷的網民留言：「我試過遠遠地見藍色公仔，衝埋去先知係女廁，而男廁竟然用紅色公仔。」、「急尿嗰下，睇到會好灰」、「試過有一次想去廁所，個牌明明係男廁但有幾個師奶照樣行過去」、「有時男女廁分別在天各一方」。