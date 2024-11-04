内地女浸溫泉感染HPV　婦科醫生證實浸溫泉2大情況最易中招！

泡溫泉是不少人放假最熱愛的項目之一，不僅可以令身體放鬆，也可加快血液循環，而早前就有位内地女表示泡溫泉之後感染了HPV（人乳頭瘤狀病毒），不少網友見此表示「勸退」，但泡溫泉真的會感染HPV嗎？有醫師就這樣説。



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早前有位内地女表示自己和男朋友泡溫泉，發現回去後自己脖子「有那種凸起的小疙瘩」，醫院診斷出感染了HPV，得了扁平疣，哭訴自己「再也不去那種地方了」。有網友見此表示自己泡溫泉也曾得了陰道炎，不少網民因而不敢再去泡溫泉，内地南都新聞就此採訪了廣東省中醫院大學城醫院婦科副主任醫師唐虹，帖文也隨即上了微博熱搜。

HPV主要透過性行爲、母嬰，以及皮膚黏膜接觸而傳播，醫師唐虹表示HPV病毒特別在於「耐寒不耐熱」，在55-60度便會發生變質，所以高溫消毒便可使消滅病毒，但由於一般溫泉水大多都在40-45度，因此HPV病毒在溫泉水中可以生存的情況下，如果皮膚有傷口便很容易感染到HPV。

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雖然泡溫泉有感染HPV的危機，但其實也無需太過擔心，唐醫師便列出九大注意事項，防止因泡溫泉而感染。在正式泡溫泉前，大家要選擇正規、衛生的場所，了解水源是否經過淨化處理，水質是否達標等，同時自備好個人用品，以免交叉感染，也應該先洗乾淨私密部位，以及避免在空腹、太飽或者是疲勞的狀態泡溫泉。

《のの湯》劇照

在正式泡溫泉時，醫師建議第一次泡溫泉避免超過15分鐘，並選擇人少、空間寬敞的區域，減低交叉感染的風險，期間及時補充水份以及注意保暖。如果在泡溫泉期間出現頭暈、呼吸急速等不適狀況，應該立即暫停泡浴。在泡溫泉後也應該及時清潔身體，以減少溫泉水中病原體的殘留，也應該適當的休息，避免劇烈運動。

唐醫師也提醒了有某些情況是不適合泡溫泉的，一些抵抗力較弱例如生理期間、孕婦、疲勞過度，以及皮膚有破損或敏感，此情況下很容易受感染。另外一些疾病如高血壓、心臟病以及性病患者也不宜泡溫泉，以免不同類型的意外發生，此外酒後泡溫泉會導致酒精中毒，甚至昏迷。

事件一出後也隨即上了微博熱搜，有不少網民留言表示贊同，「這個我信，我這有一個60歲的老太太，有皮膚病去泡溫泉，去了沒多久體檢就陽性，沒有老伴」、「親身體驗，真的不乾淨」、「我跟我老公去，回來覺得不舒服，發現支原體感染，就我感染了，這種池子對女性很危險」。