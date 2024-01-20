陰莖癌｜3類人是高危！病變恐一刀切 醫生警告出現5種情況須求診
撰文：TVBS新聞網
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「兄弟腫可能是癌症」！泌尿科醫師示警，在沒有割包皮的情況下，包皮太長、太緊，沒有完善清理包皮內側，特別容易引起病變，男性若遇到5狀況，應盡速就醫。
陰莖癌只能斷根求生嗎？你知道小兄弟也有可能會得到癌症嗎？台灣泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專發文科普，陰莖癌是部分中晚期才會被發現的癌症之一，主要是因為腫瘤常常被藏在包皮內側難以被發現，且發現後的治療方式大多只有切除的唯一選擇。
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為什麼會有陰莖癌？
他說明，陰莖癌常見於中年男性，主要是因為龜頭和包皮受到長時間的慢性刺激，導致龜頭與包皮內面產生病變。一般來說，在沒有割包皮的情況下，包皮太長、太緊，以及沒有完善清理包皮內側的狀況下，特別容易引起病變，導致陰莖癌的發生。
常見的癌症症狀
一般來說，陰莖癌常見的症狀主要會有表面出現紅斑、表皮潰爛、傷口不容易癒合、流膿、局部出血疼痛等，建議倘若陰莖的表面出現以上症狀，一定要盡快就醫檢查。
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主要的治療方式
目前現有的陰莖癌症治療方式仍然以切除手術為主，沒辦法像其他皮膚癌的手術進行局部切除，主要是因為陰莖的皮膚很薄，因此只能針對局部病灶進行部分陰莖切除術。倘若遇上癌細胞擴散，則必須加上放射治療與化學療法。
陰莖癌的預防方法
陰莖癌的預防方式無他，建議大家在洗澡的時候，將包皮翻起來清洗，完整清潔包皮垢，才能避免刺激陰莖導致癌症發生。
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