殯儀界推$1280情人節至死不渝花束　靈車直送！搞手：唔諗住賺錢

情人節將至，男生們準備好銀包買花束給女朋友沒有？近日，有facebook專頁推出 「至死不渝的愛」情人節花束，為了表達愛情能夠持續到生命終焉的一刻，版主想出特別的手法，把1支靈堂用的白玫瑰插在9朵紅玫瑰中間，並用靈車送花，表達出「至死不渝的愛」，帖文引起網民激烈討論，《開罐》就訪問了負責人了解事件。



九朵紅玫瑰中間有一朵白玫瑰，表達至死不渝的愛情。（Facebook圖片：賣棺材的男孩）

facebook專頁「賣棺材的男孩」平日主要分享在殯儀業工作時看到的所見所感。日前（2月22日）更發布了一個「至死不渝的愛」的活動貼文，今年情人節會為客人提供「至死不渝的愛」花束。花束以9朵紅玫瑰搭配1朵殯儀業常用的白玫瑰，代表愛情恆久到生活終結一刻，既浪漫又玩味十足。這束鮮花更會在情人節當天，以九龍殯儀館借出的「情人節版靈車」把花運送給收花者，收花者可以與「至死不渝號」靈車打卡。

有網民都認為這個 「至死不渝的愛」情人節花束是「玩嘢」，推出兩天已經引起網民熱烈討論，「成班都發神經，on9當有趣」、「新一代懶創新」、「我以為係清明節」、「希望對方共同步進戀愛墳墓」。雖然有網民表示反感，但亦有網民留言支持：「好正，浪漫至死」、「想問下情人節之後有冇呢束花訂？因為結婚周年紀念係19號」。

情人節搞搞新意思！(《鬼怪- 孤單又燦爛的神》劇照）

為逝去情人送上愛

負責人陳先生接受《香港01》訪問指，這個活動是生死教育組織《遊終見聞》及九龍殯儀館合作舉辦，他表示2022年不少情侶的另一半都突然因病離世，他希望透過這個活動，令人明白珍惜眼前人嘅重要性，「如果愛真係講出嚟」：「年輕人嘅愛經常都easy go easy come，希望佢哋可以透過呢個活動反思愛情。」

而模型店「福利模型」的老闆娘亦有在帖文中留言，想為過身的男友送上 「至死不渝的愛」花束。陳先生表示這就是至死不渝的愛嘅例子。「佢好想用小提琴拉一首歌畀過身嘅男朋友聽，經朋友介紹下認識咗我，教識咗佢點拉之後，都真係去曾咀（屯門曾咀靈灰安置）拉小提琴畀另一半聽。」

陳先生表示，一束「至死不渝的愛」情人節花束連直送價值$1280，每賣出一束會捐$50到慈善機構，陳先生表示目前已有幾個人訂購，：「本身唔係諗住賺錢，如果有10個訂單已經當賺咗。」