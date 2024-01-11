港男警世文勸勿跟鏡粉拍拖　怒數神徒女友4大難頂位：影響性生活

人氣男團MIRROR雖然近一年聲勢稍為回落，但鏡粉數量依然眾多，當中姜糖（姜濤粉絲)和神徒（Anson Lo粉絲）更經常被批追星行為瘋狂。近日就有港男在討論區出勸世文，指難頂神徒女友的多個瘋狂行徑而決定分手，更力勸一眾港男勿跟鏡粉拍拖。



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狂發帖幫教主宣傳

近日有港男透過朋友在連登討論區以「(勸世文)千萬唔好再同任何鏡粉拍拖，更加唔好同居！」為題，勸諭千萬不要與「鏡粉」（男團Mirror粉絲）拍拖。他表示女友由三年前開始便是「極端神徒」（Anson Lo粉絲），原以爲只是找個精神寄託，但狂言表示「鏡粉真係唔係同一層次既生物」，女友會用幾部手機在不同的Facebook賬戶及Telegram幫教主（Anson Lo）「宣傳」，一開始事主都會以「恥笑」的心態使用女友發給他的教主gif和貼圖，「我有時都會send呢堆比朋友，佢（哋）以為我傳教」。

連登截圖

慘變免費勞工、影響性生活

然而事情並不簡單，每次去完活動之後，女友都會購買一大堆「唔等使」的周邊，更堆積到「成屋都係」，不願意清理更不願意放售，直言女友只是Anson Lo的免費勞工，「你同佢個段關係，變咗只係幫佢打工、搞ABCDE咁多樣林審野」，甚至因爲女友追星令彼此的性生活受影響，「想親密個陣就話攰，話想早訓（瞓），一係就冇反應」、「我直頭唔知XXX個陣佢究竟諗緊咩，一諗到呢樣就想死」，但相反去演唱會即使去到很夜，女友還是超級「hyper」。

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帶教主公仔打卡成導火線

而早幾日事主與女友去Ikea買家具便隨即引發導火線，女友竟帶了個Anson Lo的周邊公仔一同前去，更要求事主與Anson Lo公仔拍照留念，事主當刻已經十分不滿，内心瘋狂怒呻「我究竟係到做緊咩？我點解仲要同呢個人一齊？點解我要受呢種冤屈？點解我要拎住第二個男人既頭去影埋9唔答8既相？」事後女友更將事主照片分享到「神徒group」，事主慘遭公審，表示「好想逃避呢個身體」，雖然事主有嘗試與女友溝通並表達自己感受，然而無果更被斥小題大做，於是立刻找地方搬走，最後更「祝福」女友「你咁中（鍾)意鏡，咁中（鍾）意教主，祝你同個堆公仔一生一世」。

Facebook 截圖

帖文一出後隨即上了連登熱門，更發現疑似女友幫男友發聲的帖文，不少網民爆笑留言表示讚同樓主做法，「還好只係拍拖，鏡粉絕對唔可以做老婆，追星L本身已經伏，追鏡果D垃圾級」、「條女係你用自己時間同錢追番嚟，但佢心目中仲有幾個地位更高嘅男人，而呢幾個男人唔需要為佢付出啲咩，你條女都仆心仆命去付出時間同金錢落第二啲男人度，仲慘過條女用你啲錢去玩牛郎然後沉船，起碼個牛郎都有真正陪過佢。」、「男人老狗拎住個公仔影相又真係幾撚屈辱下...早走早解脫」、「識醒都係件好事，唔識醒就好似佢條女咁」.