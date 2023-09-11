內地女怒轟港男拍拖要AA制！列3宗罪$10飯錢都要夾：地域習慣嗎？

中港兩地交流頻繁，雖然這樣但兩地區的文化難免有點差異，尤其異性相處方面可能對彼此要求也大不同。近日一名內地女在小紅書上苦呻結識了一名香港男生，不過該名男生約會時卻小小錢也要AＡ制，令內地女非常生氣，更發文問「這是否地域習慣」？



《男朋友》劇照

該名內地女近日以「想知道和香港男生谈恋爱是不是都要aa」為題在小紅書發文，指自從和一個香港的男生從認識到在一起，幾乎所有開支都要和她AＡ。樓主說，第一次跟對方在學校飯堂食飯她忘帶飯卡，不過一個盒飯才10多元，「他當時還好像覺得自己很紳士大方似地和我說讓我刷他飯卡，wx再轉給他就好了」，樓主說同樣和其他內地的男生發生過類似的事，他們都說請我吃飯，「我wx轉給他們他們也不肯收」。

該名內地女透露，自己仍未跟港男在一起時，送給他小禮物對方從沒回過禮，在一起後更沒給她送過任何禮物和轉賬，「甚至還追著我要還他一起出去玩時還沒a給他的錢」。樓主指曾跟對方表示，以往交往過的男生都是他們給她花錢，「他說他和他們不一樣，他希望是雙方都要共同付出」，不禁令樓主質疑，究竟這是香港的「地域習慣」，男女談戀愛都需要aa花錢，婚後也需要是aa，還是說這個港男的個人習慣呢？

《太陽的後裔》劇照

不少香港女網民對內地女的遭遇都深表同情，但大家都認為這只是跟個人有關，並非所有港男也如此想法，「10塊錢盒飯也A快跑吧」、「我兩個前男友都香港澳門人，從來不AA，出門花銷幾他們全包，過節送過我LV包包蘋果手機，也會轉帳給我」，有香港女生留言表示願意AA，「不過看他這樣肯定不是真心喜歡你，十幾蚊都要aa」，認為對方很有問題，及後樓主也補充說，剛剛認識他時去環球影城，吃飯打車都是樓主和好友付錢，對方毫無主動付錢之意，隨後幾天對方也沒主動問過花費多少，「很多時候和他出去他都叫我付錢買單叫車，也沒說事後a給我，直到我給他發了賬單他才轉給我」云云。大家又怎樣看男女拍拖之間要AＡ這回事呢?不妨留言分享你的睇法。

資料來源：小紅書

其實現在的約會模式除了AA制外，還延伸出了AB制、AO制等等。各位男女生都要注意！

除了AA制外，還有AB、AO制？（按圖即看3種約會模式）