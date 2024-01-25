在日港媽盤點移民日本7大缺點　旅遊VS定居差超多　1項收費大抱怨

香港人不單旅遊喜歡去日本「返鄉下」，也有不少港人選擇到日本留學或者移民。但長居跟旅行不一樣，得融入當地生活，嫁到日本生活的港媽Yoshi mama，早前便在YouTube上載了一條新影片，列出7個居住在日本缺點。



在日港人Yoshi mama平日都會在YouTube上分享她在日本生活的所見所感，最近她就分享了在日本居住的7大缺點，有些事情就只有長居在日本的才知道！

日本居住7大缺點【1】稅項多

在日本要交好多稅，首先是消售稅，除非不出門，否則出門買東西就一定要付。還有住民稅、國民保險稅、所得稅，還有其他一堆稅項。

日本是稅項非常多的國家。（日本財務省截圖）

日本居住7大缺點【2】自然災害多

在1月1號就發生能登半島地震。日本的地理位置是這樣，無法避免，計劃想移居日本的話，要考慮接受自然災害的能力，住在日本要有防災意識。

日本居住7大缺點【3】隔音差

日本用木做的屋，隔音非常差。她跟家人住在全木建造的一戶建，有次她聽到二樓的書房有電話振動的聲響，但尋遍全間房都找不到，最終她問先生、才知道電話在樓下飯廳的飯枱上，因為書房剛好在飯廳樓上，所以聲音一直傳到二樓。

日本居住7大缺點【4】ATM提款收手續費

日本的銀行ATM提款要收費，並不是24小時免手續費。在office hour時間後，週末、公眾假期去提款是要收手續費。由於atm機不是人手操作，所以Yoshi mama對於假日提款要額外付手續費，抱怨：接受唔到！

日本居住7大缺點【5】垃圾分類

例如一件護膚品容器，它有一部份是玻璃、一部份是膠，要把它分開成兩件垃圾扔掉。明知道日本要垃圾分類，為何要用不能簡單分開的商品設計呢？比如她想丟掉舊的被鋪，雖然它的材質屬於可燃垃圾，但也不能把它跟每週丟掉的可燃垃圾一起丟掉，因為它是歸類為大型垃圾，要去買垃圾券回來，再叫人來收，或者要親身拿去專門丟垃圾的收集場付款處理，勞心勞力只是為了丟一件垃圾。

日本居住7大缺點【6】外來語

學過日文的朋友會知道，日文有漢字、平假名和片假名。片假名是用來表達一些外國語言如英文、法文、葡萄牙文，它是沒有規律的，不一定是跟那個詞的讀音去用片假名拼出來，有時是跟外來語的讀音，用片假名去表達，（小編補充：德國的片假名是ドイツ（音：Doitsu）是由荷蘭語演變出來）這些讀出來的音，完全不知是什麼意思，這一點要學過日文的朋友才會明白。

日本居住7大缺點【7】難跟日本人成為朋友

不單是日本人對外國人時用另一個態度，日本人和日本人之間要交心也不是一件容易的事。日本人對人的態度是客氣地疏離，態度好客氣，但讓人感覺到很疏離，可以感覺到和對方之間有一道屏障存在。即使今次跟對方聊得好開心，大家的距離感覺近好多，屏障由銅牆鐵壁變成一塊膠板，或再進一步變成紙，但到下一次再見時，那種銅牆鐵壁的感覺又回來。