女網民潛水遇超萌海牛　持自拍棍Selfie片瘋傳惹爆笑：頒牠奧斯卡

除了貓狗這些動物之外，亦有不少人喜海洋生物、到他們居住的海域潛水。日前有網民分享的潛水影片就在網上瘋傳，片中一隻海牛竟然拿著自拍棍自拍，引起網民熱論。大讚這位「海底攝影師」表情可愛，前途無可限量！



美國髮型師Victoria熱愛大自然，經常分享自己在佛羅里達州行山、與海牛潛水的影片。日前她就在在自己的TikTok帳戶「victoriathexploradora」上傳一支潛水影片，當中拍攝到一隻海牛竟然用雙手拿著自拍棍，還像攝影師一左右擺動鏡頭，似乎在拍VLOG。

據說當時Victoria是為了調整潛水鏡而暫時放下自拍棍，沒想到期間就被一旁好奇的海牛撿起，才會出現影片中的一幕。影片公開後引起網民熱議，不少網民留言希望她分享海牛拍攝到的片段。於是Victoria隨後便上載海牛的「傑作」。

雖然海牛的運鏡有待加強，不時天地顛倒、搖搖晃晃只看到海底的沙，但後來它亦抓到竅門，低炒、正面多角度自拍，向著鏡頭微笑。影片中亦能聽到潛水員們的笑聲，紛紛被海牛的動作逗笑。

有網民就表示一直都不知道牠們能夠像人類一樣用兩手拿東西，講到雖然牠的攝影技術有待該改進，但也能從牠的作品中看出「熱衷」。甚至有網民笑指應給海牛頒「奧斯卡」獎項，以表揚牠拍攝的出色電影。