京都動畫縱火案36人死　犯人青葉真司終判死刑　法官：看不出反省

日本京都動畫（京都アニメーション，京阿尼）工作室2019年遭縱火，最終導致32人受傷、36人喪生。長達數年的判決今日（25日）終有結果，法官認定現年45歲的被告青葉真司「完全具備刑事責任能力」，並正式判處死刑。



（新聞截圖）

事件發生於2019年7月18日，現年45歲的犯人青葉真司聲稱「京都動畫抄襲他的小說」而向動畫第一工作室縱火。事件中造成32人受傷、36人死亡，奪去了公司多名動畫師及監督的性命，轟動一時。青葉本人亦遭大火波及嚴重受傷，被成功搶救後至2023年9月才首次就案件出庭。

去年當地法院9月5日開庭審理時，青葉真司戴口罩、坐輪椅在京都地方法院出庭。被控縱火殺人的他在庭上表示認罪，並稱事發時他認為只能這樣做，但他沒想到會死那麼多人。而案中他是否有「刑事責任能力」成為了控辯雙方的爭議重點。

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據日本產經新聞報導，被告曾在之前的審判中表示他的自作小說被淘汰並被指控抄襲，之後自己一直受到與京都動畫有關的「黑暗人物」的監視，為了擺脫這種跟蹤才發起事件。辯方代表律師就此主張被告患有「妄想性障礙」精神疾病，並聲稱妄想對犯罪行為有很大影響。要求判被告無罪或減輕刑責，稱被告在犯罪時無刑事責任能力；即使有也是有限的。而檢察官則指，青葉真司擁有「完全責任能力」。

京都地方法院今日（25日）公開審理案件時，法官増田啓祐最終宣判被告死刑，與檢方的求刑一致。講到承認犯人青葉的「妄想障礙」對事件有一定影響，但「既非心神喪失也非心神耗弱」。提到青葉犯案時認知到大樓裏有大量員工、亦明知汽油的危險性。而且雖然在庭上首次向受害人及他們的家屬道歉，但並看不出他有真摯的反省。

逾400人於法院外排隊希望入場旁聽（新聞截圖）

法官指被告個性「自以為是、多疑，具有攻擊性的性格傾向」，因對京都動畫懷有憤恨選擇了放火造成大規模殺戮，行為基於被告的攻擊性個性傾向，判斷犯罪本身「不受妄想的影響」，最終宣判死刑。