54歲男家中狂噴殺蟲水　1分鐘後全屋大爆炸！警方：一電器勿亂用

如果家中見到曱甴，相信大部分人都會用拖鞋將它打死或者出動殺蟲劑滅殺。不過日前日本有一名男子用殺蟲劑噴曱甴時，1分鐘後竟發生大爆炸，甚至連窗戶都飛走。到底發生甚麼事呢？



發生爆炸後單位露台的窗戶也因衝擊脫落（新聞截圖）

日本朝日新聞報導指，12月10日凌晨時分一名54歲男子在家中發現曱甴，於是使用殺蟲劑噴射。誰知1分鐘後竟發生爆炸，令男子頭髮被燒，臉部、頸部及喉嚨亦有稍微燒傷送院。單位露台的窗戶也因爆炸的衝擊脫落。

男子於12日出院後，警方13日在男子陪同下到位於熊本市中央區大江的住宅單位調查爆炸原因並進行驗證。結果判斷很有可能是殺蟲噴霧的易燃氣體因電熱桌的高溫而被點燃，導致爆炸。 據警方指男子稱他連續向曱甴噴灑了殺蟲劑約一分鐘使氣體積聚引火。

（新聞截圖）

殺蟲劑製造商提醒，在使用噴霧劑時，應避免在火源或暖氣設備附近等高溫區域使用。並且連續使用時間不應超過40秒，以防氣體充滿空間。日本消防局亦提醒到使用殺蟲劑、除臭劑或定型噴霧等噴霧劑時，要注意勿在火源附近使用，在室內或車內等密閉空間使用後也務必進行通風。同時要避免在高溫地方儲存，丟棄時則要確保所有氣體已經清除，以防意外發生。

近期天氣轉涼，大家使用暖風設備的機會上升，使用易燃的噴霧劑時請務必要小心啊！