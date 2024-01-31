內地網民狠批世界3大夜景「無說服力」讚上海夜景3大優點完勝香港

日本組織「夜景觀光Convention Bureau」多年前為世界各地的夜景評級，並選出世界三大夜景，香港曾經兩度入選。不過近日有內地網民來港後，就在小紅書上反駁香港夜景是世界三大夜景的說法，認為上海的夜景比香港更美、更震撼，直指：「香港市區破破舊舊的。」



內地網民指香港的夜景不美（小紅書圖片）

「世界三大夜景這個謠言是怎麼傳出來的？」網民以此在標題在小紅書發帖，指香港夜景無可否認很美，但卻認為世界三大夜景只是一個日本雜誌選出來「沒有說服力」，「當你覺得另外兩大夜景是北海道和摩納哥的時候，你覺得這個還有說服力嗎?」

樓主也將香港的夜景跟上海比較，「香港給我的感覺就是曾經繁榮樓很多很熱鬧，但是沒有設計感，市區破破舊舊的，CBD中環也有很多住宅樓。」他反指上海運用了各種世界頂尖設計師設計的建築，上海更新、更現代、更乾淨。「真的沒必要一提上海和香港，就覺得香港世界明珠，上海根本沒法比。」

網民力踩香港。（小紅書截圖）

帖文引來網民熱烈地討論，部份網民表示認同：「夜景還賞出優越感了上海絕不是low、維港也絕不是頂」、「我覺得上海夜景就是比香港有衝擊力啊，可能是建築比較高比較科幻的原因吧」不過大部份網民都認為香港夜景有過人之處，「每次去尖沙咀都會被港島skyline震撼一下。絕對要投香港一票」、「香港山多，就山上看，海旁看也不同，角度多樣化，夜景立體化，和地形有關係。」、「我兩個地方都去過，還是維港更震撼，面積太大了，沿海一條線過去全是」不過支持香港夜景漂亮的網民多半是從山頂飽覽維港景色，「維港夜景最震撼的是從山上往下看的時候。」

漂亮與否都屬主觀的意見，在不同的天氣、心情下看的景觀都會不一樣，大家覺得哪裡的夜景比較漂亮呢？