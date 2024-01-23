內地女盤點港男5大優點　聞香港即雙眼發光　1個關鍵成相親搶手貨

港男在內地相親是搶手貨？過去也有不少內地女與港男結婚的例子，到底港男對內地女來說有什麼吸引力，讓她們不惜在港尋找對象呢？有內地網民就盤點了港男5大優點。港男們，你能在身上找到這些優點嗎？



港男在內地非常吃香！（小紅書影片截圖：賴賴用粵說梅）

香港男生真的太受歡迎

早前，小紅書有位網民發佈了一段標題為「香港男生真的太受歡迎」的影片，提及港男對內地女生來說非常有吸引力，內地女聽到相親對象有港男，都會「雙眼發光」，直指港男是「相睇市場上面的搶手貨」！她在影片列舉港男5大優點，當中包括：

內地女大讚港男5大優點【1】性格好

港男性格好。

內地女大讚港男5大優點【2】人工高

港男收入比內地高好多，普通的月薪至少2萬以上。

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內地女大讚港男5大優點【3】捨得花錢

港男都願意為女生花錢。

內地女大讚港男5大優點【4】紳士風度

港男好紳士，好尊重女性。

內地女大讚港男5大優點【5】獅子山精神

港男靠自己一雙手，不依靠任何人，腳踏實地，從草根逆襲，不會妄想攀附飛升。

「好多內地女都好想嫁到香港。」面對香港女多男少的人口比例，現在港女還多了內地女的競爭，不過對於這位博主的說法，網民大部份網民都持反對的意見，留言指「2萬都唔夠自己用」、「說到好似真咁，香港賺2萬的人都回內地搶山姆了」、「去過他們香港的家，知道有多麼的小後再說」、「香港男仔冇樓冇車冇存款」、「多數都係被騙做二奶，而且還是住公屋，根本沒地方住」、「你呢種諗法大錯特錯！好不好都係看人品，同香不香港無關係。」