政府工｜2月初截止！9份政府工月薪15K-111K　食環署請人抬屍入殮

【政府工／公務員／政府職位空缺／求職招聘】政府工對大部份求職者來說，都非常有吸引力。《開罐》Opener為大家集合了9份政府工，月薪由15K至111K不等，如果是社會新鮮人可以考慮門檻較低的郵政署郵務員，月薪18K起，但頂薪可達34K，而且是鐵飯碗！民政事務總署的行政助理也是筍工，月薪27K起，不過就非公務員職位。大家看看哪份筍工最啱自己！



【食物環境衞生署 - 一級工人】

月薪:$15,690起

截止日期:09/02/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 在過去七年期間(由二零一七年二月十日至二零二四年二月九日)，具備五年涉及以下其中一項技能的相關工作經驗：

(i) 擔任一般潔淨及勞動職務；

(ii) 為墓穴開塚∕撿拾骨殖∕移走屍體；

(iii) 在屠房收集尿液樣本；或

(iv) 在屠房協助記錄∕檢驗屠體和執行其他勞動職務；

(b) 能以粵語和簡單英語溝通；能閱讀簡單中文和簡單英文；能書寫簡單中文或簡單英文；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

薪酬:

第一標準薪級表第3點 (每月港幣15,690元) 至第一標準薪級表第13點 (每月港幣19,175元)

職責:

(a) 為墓穴開塚；撿拾骨殖；打擊非法安葬活動；從醫院及公眾殮房收集和移走無人認領的屍體，並將屍體入殮，以及其他相關職務；

(b) 操作特種車輛的輔助機器以便進行洗車工作；操作洗車機；在車廠清洗各類車輛、執行潔淨工作及相關職務；

(c) 在入境站和屠房進行有關食用動物∕家禽的進口管制與檢驗的體力勞動工作，例如管束食用動物以檢測疾病；收集尿液樣本以供測試是否含有禁用∕受規管藥物；記錄食用動物進出屠房的相關資料，以及其他相關職務；

(d) 協助記錄不合格的肉類及什臟；將屠體編碼、解碼和蓋印；在屠房協助檢驗屠體和執行其他勞動職務；以及

(e) 執行有關小販管理的體力勞動工作和提供支援服務，以及其他相關職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須將已填妥的申請表格，於二零二四年二月九日或之前送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組。請在信封上註明「申請一級工人職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站於:09/02/2024或之前作網上申請。所有申請人均須提供有關工作經驗、職銜、職責及工作性質詳情。申請人須提供一切所需資料以顯示符合職位的入職條件。

【康樂及文化事務署 -二級助理館長（科學）】

月薪：32,430起

截止日期：08/02/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：科學、數學、工程學、科技，或同等學科；

(2) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績；以及

(3) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

二級助理館長（科學）的主要職責為－

(a) 進行研究和編製目錄及刊物；

(b) 搜羅、設計、製作、登記和闡釋展品；

(c) 協助籌辦展覽、節目、天象節目、教育及推廣活動；以及

(d) 協助管理館藏。

薪酬:

總薪級表第14點(每月港幣32,430元)至總薪級表第27點(每月港幣60,065元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。 該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年2月8日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級助理館長（科學）職位」

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

【社會福利署—臨床心理學家】

月薪：60,065起

截止日期 :08/02/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學所頒授的臨床心理學碩士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷取得及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷取得「二級」成績，及在中文運用試卷取得「一級」成績，或具備同等成績；以及能操流利廣東話及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

（註：衞生署認可臨床心理學家名冊會員可獲優先考慮。）

職責:

(a) 為服務對象進行心理評估及提供心理治療；

(b) 向社會工作者及感化院舍／康復中心提供專家意見及諮詢服務；

(c) 提供心理學或相關課題的專業培訓及公眾教育；以及

(d) 進行與工作有關的調查／研究。

薪酬:

總薪級表第27點（每月60,065元）至總薪級表第44點（每月116,165元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。 該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年2月8日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級助理館長（科學）職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

【教育局—語文學習計劃發展主任(小學外籍英語教師計劃)】

月薪79,930元

截止日期：09/02/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，主修英國語文者優先，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備敎授英語作為外語或第二語言的碩士學歷，或具備同等學歷；

(c) 在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(d) 在取得上述(a)的學歷後，具備不少於6年任教小學或中學英文科的經驗，包括不少於3年為香港學生發展和推行識字計劃或設計和舉辦敎師專業發展活動予本地的英文科教師及外籍英語教師的經驗；

(e) 具備計劃評估的經驗及領導課程發展計劃經驗者優先；

(f) 具備良好英語會話及書寫能力；

(g) 能夠在壓力下工作；

(h) 具備良好運用科技支援語文教學的知識；

(i) 具備良好諮詢技巧；

(j) 具備良好人際交往和組識能力；以及

(k) 申請人或須於遴選面試當天參加操作測試／筆試。

職責:

(a) 提供學校支援，以發展及推行小學英語識字計劃；

(b) 支援小學英語識字計劃如Space Town、Keys2及Development of Text Sets的發展；

(c) 支援發展英國語文科教師專業學習社群，促進專業交流及分享教學成果；

(d) 策劃、發展、組織、舉辦和檢討教師專業發展工作坊及網上課程，以裝備教師落實課程發展議會英國語文教育學習領域課程指引(2017)的各項課程倡議；

(e) 策劃、協調和評估小學英語識字計劃及教師專業學習社群的專業發展活動，以提升學與教效能；

(f) 協助持續檢討和修訂「外籍英語敎師工作調配指引」，並檢視指引的落實情況；

(g) 執行與為「英語敎師」計劃有關的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請手續:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請書須於09/02/2024或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室 教育局課程支援分部。

【教育局高級項目經理 (延續教育)】

月薪79,930元

截止日期:31/01/2024 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得有關學位後，具備不少於12年全職工作經驗，其中包括至少5年高級行政管理經驗，具備與公共行政／貸款管理／專上教育的規劃及地政事宜有相關經驗者優先；

(c) 具備優秀的組織、策劃與分析能力，並能於壓力環境下獨立工作；

(d) 具備出色的溝通和人際技巧；

(e) 具備卓越的中、英語會話和書寫能力；以及

(f) 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件。

職責:

(a) 為批地計劃及開辦課程貸款計劃的策劃、管理和檢討以及貸款評估和地政事宜提供行政支援；

(b) 監督自資及專上教育機構的校園發展項目；

(c) 處理專上教育機構校園發展計劃的地政事宜；以及

(d) 執行其他受指派的責職。

薪酬:

月薪79,930元

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

申請書須於08/02/2024或之前送達香港添馬添美道2號政府總部東翼7樓教育局延續教育分部)。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

【民政事務總署行政助理】

月薪$27,890

截止日期 :31/01/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Excel、PowerPoint及中英文電腦文書處理等；

(5) 具備良好的溝通及人際關係技巧；以及

(6) 擁有行政工作及使用繪圖及設計軟件並熟悉運用多媒體應用軟件和社交媒體平台等相關經驗或可獲優先考慮。

職責:

(a)協助處理撥款發放申領，聯絡有關的政府部門或非政府機構，整理和編制統計報表等；

(b)協助監察地區項目的進度，包括審理定期財務報告和進度報告的情況；

(c)為相關委員會及會議提供秘書和後勤支援服務；

(d)就處理申請和辦公室行政事宜提供行政支援；

(e)處理及管理相關文件檔案，包括與地區項目有關的資料；

(f)處理公眾和其他機構的查詢；

(g)協助統籌，監督和檢討地區項目，包括準備相關文件；

(h)協助統籌和舉辦與地區項目相關的宣傳公共關係活動；

(i)處理大廈管理相關事宜；

(j)處理殯葬相關事宜，包括有關申請、實地考察及行動；

(k)負責拍攝相片和影片，並以繪圖及設計軟件進行後期製作及管理社交媒體平台；及

(l)在有需要時執行其他職務。

薪酬:

月薪$27,890元

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘。

(2) 入職薪酬、聘用條款及服務條件，應以獲聘時之規定為準。續約與否須視乎工作表現及工作需要而定。

(3) 獲聘者或須於戶外及不定時工作，以及在星期六、日及工作假期工作

(4) 聘用合約可能因個別運作需要而不足12個月。

申請手續:

互聯網✔️

郵寄❌

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

申請人填妥申請表格後，須連同有關學歷證明（包括成績表）的副本於截止31/01/2024或之前送達或郵寄至新界大埔汀角路1號大埔政府合署2樓大埔民政事務處人事部。

申請人如獲邀參加面試，可能會以電郵方式接到通知。申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址。申請人有責任查閱電郵，以確保邀請信或通知信妥為收悉。

【康樂及文化事務署合約救生員】

月薪$21,455起

截止日期:22/02/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

（一）持有香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書；

（二）持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員）；

（三）中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；

（四）通過游泳與技能測試；以及

（五）通過視力和顏色分辨能力測試。

職責:

（一）在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；

（二）拯救遇溺泳客；

（三）維持秩序；以及

（四）保持場地清潔。

薪酬:

合約全年救生員：

月薪港幣21,755元（持有泳池救生章）

月薪港幣22,755元（持有沙灘救生章）

月薪港幣22,795元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

季節性救生員（二Ｏ二四年泳季）：

月薪港幣21,455元（泳池）

月薪港幣22,455元（泳灘／水上活動中心）

聘用條款:

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（季節性救生員）。

申請手續:

互聯網✔️

郵寄❌

（一）申請人須把填妥的申請表格，連同有關拯溺證書（泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書）及急救證書(如適用)的副本，在截止22/02/2024前郵寄至香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組 。請在信封面上註明「申請合約救生員職位」。

（二）申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站下載。

【郵政署-高級經理（集郵項目管理、推廣及銷售）】

月薪：$66,435

截止日期:05/02/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(1) 持有本港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於10年全職工作經驗，其中最少7年擔任與項目管理／銷售和市場推廣有關的管理職位；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第3等級（2007年以前為「C級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 具備極佳的口頭和書面溝通能力，並熟悉電腦操作；

(5) 具備卓越的領導能力和人際技巧；

(6) 具備商業頭腦，高瞻遠矚，力求創新，主動投入，並積極進取；

(7) 分析、獻策和演說能力超卓；以及

(8) 能夠出示項目管理／銷售和市場推廣方面的經驗證明，並且卓有成就。

職責:

(1) 制訂香港郵票的市場推廣和銷售策略，以達到集郵品收入目標；

(2) 管理及開發各項訂製郵票產品及服務，並開拓郵票和集郵品的市場；

(3) 研究和推行數碼營銷計劃，包括網站優化、社交媒體策略，以及視頻廣告；

(4) 策劃並推行新郵票和集郵品的宣傳計劃，包括大眾媒體和非大眾媒體宣傳活動、參與內地、本地和海外郵展、與有關各方聯合宣傳，以及開拓其他銷售渠道；

(5) 協助制訂各項郵品及服務的發展策略，並策劃多元化的市場營銷方案，以達至業務指標並推動業績增長；

(6) 向社區和教育機構進一步推廣郵票和集郵品，策劃並舉行學校講座和校際比賽；

(7) 採取各種可行方法向市民大眾推廣集郵；

(8) 定期檢視和匯報最新的市場需求和其他郵政機關及代理的工作，以洞悉新營商趨勢和開拓商機；

(9) 評估財務表現、有效監管預算和執行合約管理，按月監察市場績效，以及在未達業務指標時提出相應的補救措施；以及

(10) 管理和帶領一支市場推廣隊伍，務求達到議定目標。

截止日期:

05/02/2024 18:00:00

聘用條款:

(1) 合約為期一年；

(2) 月薪66,435元；

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

互聯網✔️

郵寄❌

申請人須於2024年2月5日或之前，把填妥的申請表格連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組或投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)。

申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。

【郵政署 - 郵務員】

月薪：$18,965起

截止申請日期：07/02/2024 17:00:00

+ 2

入職條件：

(a)

(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級 / E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 執行郵局櫃位職務，保管現金及可轉讓庫存品；

(b) 分揀各類郵件，並記錄郵件的收發送遞；

(c) 負責郵件處理工作，包括包裹及特快專遞郵件；

(d) 會計、財務、核數、文書及統計工作；以及

(e) 執行郵務督察的工作及/或承擔監督員工等職責。

有需要時，郵務員須輪班及/或超時工作，又或須穿着制服。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第5點（每月18,965元）至第17點（每月37,585元）

申請手續：

互聯網✔️

郵寄✔️

(i)透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)的網上申請系統；或

(ii)將申請表格郵寄至香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓人事及聘任組。申請人須確保郵寄地址正確無誤，並支付足夠郵資。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封面須註明「申請郵務員職位」。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。申請人如獲邀參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約12至14個星期內接獲通知。