面試攻略｜求職網站調查揭見工地雷行爲TOP 10　遲到只是排第2

Interview可以説是求職時最重要的一個部分，不少打工仔和畢業生都會在面試前到網上找面試貼士，希望能爭取最好表現。有人力資源公司最近就發表報告，講到有10件事是面試大忌，當中地雷指數最高的是……



美國人力資源公司Paychex最近分享一份調查報告，訪問超過200位人力資源顧問到底有甚麽面試者的表現會令他們扣分不考慮聘請。報告列出了當中Top 10的見工地雷行爲，除了「遲到」還有甚麽面試大忌呢？一起來看看吧！

👇👇👇即睇見工大忌 Top 10👇👇👇

見工大忌 Top 10

【10】缺乏眼神接觸（25%）

【9】説話冗長、雜亂無章（30%）

【8】沒有提問/不問問題（33%）

【7】過分自信（33%）

【6】自吹自擂（36%）

【5】不恰當語言（38%）

【4】講前僱主、同事壞話（42%）

【3】聆聽能力差（56%）

【2】面試遲到（61%）

【1】面試準備不足（62%）

Paychex的人力資源教練Rachel Sweeney向CNBC Make It表示，「準備不足」和「遲到」是最影響面試者受聘機率的因素。在面試之前，大家應該要對應徵的公司有認識，並準備好問題問面試官。而「過分自信」雖然只排在第7位，Sweeney表示這是還不少面試官的雷點，她建議面試者應該表現真誠。比起告訴對方你想做甚麽，反而可以提供過往成就的例子。另外，在遇到很常見的「弱點」問題時，大家不用太緊張，可以看作是一個展現真實自己的機會。

除此之外，「眼神接觸」也是不應忽略的部分。她建議面試者可以在開始講話前先做眼神接觸，然後每次保持4至5秒，並配合手勢，就可以確保自己不會缺乏交流。事前練習時錄影自己的表現也是有效的進步方法之一，翻看影片的時候就可以全面地觀察到自己的眼神交流、説話速度和語氣等等啦！

