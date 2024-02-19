12星座愛情｜四對超甜蜜絕配情侶 獅子白羊愈吵愈恩愛
撰文：鬧鬧女巫店
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有的情侶在一起，總是大吵小吵不斷，理不清又斷不開。
而有的情侶在一起，就好似模範情侶一般，特別恩愛，不但兩人過得開心，周圍人也看得各種羨慕，分分鐘化身「大檸檬」。
今天就來給大家盤點一下，到底哪些星座情侶堪稱愛情榜樣，總能招來大家羨慕呢？
獅子座 & 白羊座
不出意外的話，這會是相當高調且活躍的一對星座情侶。
兩個人都比較活潑且熱情，喜歡玩樂。獅子座喜歡白羊座身上的那股衝勁，而白羊座則喜歡獅子座的慷慨。
雖然兩人偶爾會因為固執己見而鬧矛盾，而且還很容易吵得很激烈，但每次爭吵後這一對都能很快和好，而且説不定還能在爭吵中增進感情。
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雙魚座 & 天蠍座
雙魚和天蠍這兩個星座，面對愛情都容易情緒化，感情用事。不過這樣的一對湊到一起，會產生十分強大的化學反應。
兩人會全身心地投入這段感情，即使遇到一些現實的阻礙，比如異地，或是家人反對，這一對也會本着「愛情至上」的原則，想辦法克服困難在一起的。
金牛座 & 山羊座
這一對星座情侶，會是十分腳踏實地的一對。
他們會十分注重兩人的物質生活，一起把兩人的未來規劃得明明白白，比如兩個人該如何一起賺錢，該一起去哪個城市……
雖然表面上看，這一對情侶的愛情生活有點平淡，但是長久之後回頭看，他們可能會是把小日子經營得最美滿的一對，堪稱「悶聲發大財」的典型。
天秤座 & 雙子座
這一對星座在一起，最大的好處就是，他們懂得彼此包容，彼此理解。很多人會打着「為你好」的名義去干涉另一半的生活和人生選擇。
但這兩個星座卻完全不會這樣做。他們會在戀愛中保持一定的獨立性，如果到最後發現兩人不合適，也絕不會強求。
在他們看來，最好的愛情就是可以在其中放心大膽做自己。
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