4個12星座愛情裏的游牧民族　只想戀愛不結婚　恐婚背後是因為？

看到這個標題，你有沒有對號入座的點進來呢？畢竟現在不想結婚只想戀愛的年輕人越來越多。可真要論機率，從星座的角度來分析，當然是變動星座的四位選手——雙子、處女、人馬和雙魚高居榜頭囉！



變動星座因為生在春、夏、秋、冬四季的交接處，隨時等待變動是他們人生的主旋律。他們的內心深處埋著一顆不安分的種子，面對結婚這件事，往往恐懼多過期待。

科技紫微網接下來就分析這幾個星座對結婚的心態！請參考太陽星座或者是金星星座喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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雙子座

從一般的印象來說，雙子可能是人群中最善於交際、最會聊天、最好相處的那個人。你可能會誤以為這樣的雙子，是適合結婚的對象，可惜，作為變動型中的風象星座，雙子應該是12星座裡最難停下腳步的一群人，絕不會是安安穩穩過日子的類型。

這個世界讓雙子感興趣的事情太多了，而成為某人的妻子或丈夫，母親或父親，就必然犧牲許多做自己的空間，承擔必須要承擔的責任。這對雙子來說，是很可怕的事情。

很多人以為雙子座花心，但大部分人不知道的是，雙子在進入一段親密關係前其實很焦慮。他們害怕太親密的關係，害怕做出承諾，怕被束縛，怕錯過更多他期待的風景。結婚這麼重的擔子，對雙子來說實在太龐大了。

處女座

奉行完美主義的處女座，要挑選到一個滿意的結婚對象，實在不是件容易的事。他們心裡把戀愛和結婚分得很清楚，有的對象談戀愛是可以的，但卻不適合結婚。因為談戀愛不用考慮未來，而結婚需要考慮的事卻太多太多。

許多處女座應該都有一個共同感受——人活著，大部分的麻煩都源於人際關係。處女座特別疲於處理各種各樣的人際關係。當他們需要處理自己與父母、朋友、同事的關係時，總會覺得非常消耗精力。處女座其實是12星座裡隱藏著的一個付出型人格，因為太有責任感，所以總是明裡暗裡各種操心。

說到婚姻裡的責任，那不僅僅是兩個人，而是兩個家庭。這簡直讓處女座望而生畏，所以，戀愛可以，結婚，就……再說吧。

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人馬座

人馬恐婚的原因很好理解，因為大家都知道人馬是宇宙浪子、吟遊詩人。對人馬來說，愛就是愛，不需要一張結婚證書來給自己的愛情買保險。如果不以結婚為目的的戀愛就是耍流氓，那人馬座還真就想把流氓一直耍下去。

許多人馬在完成進化前，都有一個難以甩脫的壞習慣——逃避。當他們面臨衝突、不順、及及挑戰時，往往會藉由改變方向來逃避。對人馬來說，逃避雖然可恥，但確實有用。只有對於結婚，逃避的代價太大了。甚至想逃，都無處可逃。

何況，結婚是一件需要毅力和決心的事情，這是人馬座最缺乏的特質。人馬是感受型人格，比起責任，他們更在乎自己的感受。而且，他們也強調自由，希望無論何時，都有著能隨時抽身的權力。這是他們的人生理念之一，也是與婚姻正好背道而馳的一種概念。

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雙魚座

面對婚姻，雙魚應該是12星座裡最矛盾的。

最渴望婚姻的是他們，最恐懼婚姻的也是他們。跟別的星座恐婚的理由不一樣，雙魚純粹是因為太沒有安全感了。他們是最浪漫的理想主義者，對愛情的想像永遠是最高級，對於婚姻更是如此。他們渴望婚姻，因為他們渴望一個承諾，渴望一個儀式來蓋棺定論彼此的愛情，渴望一紙文書來確認彼此相守的責任。

可同時，他們也害怕被辜負，害怕不能長長久久地走下去，害怕發現承諾粉碎。同時，他們也擔心結婚會破壞現有的浪漫和激情，擔心婚姻帶來的一地雞零狗碎。如果覆水難收，不如從一開始就不把這盆水潑出去，保持戀愛的現狀。

你愛上的他也榜上有名嗎？你會不會是收服情場浪子的那個人？

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